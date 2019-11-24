عرض تاريخي لبطولات خليجي 24

الدوحة – تحظى بطولة كأس الخليج لكرة القدم باهتمام واسع في المنطقة، وحافظت على استمراريتها منذ النسخة الأولى في البحرين عام 1970 حتى النسخة 24 التي تنطلق في قطر الثلاثاء.

وتعود فكرة دورة الخليج الى الامير السعودي خالد الفيصل، وكان لدولة البحرين فضل في انطلاقها عندما عرض وفد من اتحادها برئاسة الشيخ محمد بن خليفة هذه الفكرة على رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق الانجليزي ستانلي راوس خلال اولمبياد مكسيكو 1968.

ووجهت البحرين الدعوة الى دول الخليج المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي (فيفا) آنذاك وهي السعودية والكويت الى اجتماع عقد في 19 حزيران/يونيو 1969 في مقر بلدية البحرين لبحث مسودة لنظام الدورة، فتمت الموافقة عليها والاتفاق على استضافة النسخة الأولى في المنامة على ملعب مدينة عيسى.

شاركت قطر في الدورة الاولى بموجب اذن خاص من الفيفا لانها لم تكن قد دخلت عضوية الاتحاد الدولي في ذلك التاريخ، وعلى هامش الدورة الاولى عقد اجتماع لممثلي المنتخبات عدلت خلاله بعض فقرات النظام العام للبطولة فتقرر اقامة الدورة كل سنتين بدل اقامتها سنويا واختيار السعودية لاستضافة الدورة الثانية.

نصت احدى الفقرات على ان المنتخب الفائز بالكأس ثلاث مرات يحتفظ بها الى الابد على ان تتنافس المنتخبات بعد ذلك على كأس جديدة كما هي الحال في كأس العالم.

سجل دورات كأس الخليج العربي منذ انطلاقها 1970

– الدورة الاولى (البحرين 1970): الكويت

– الدورة الثانية (السعودية 1972): الكويت

– الدورة الثالثة (الكويت 1974): الكويت

– الدورة الرابعة (قطر 1976): الكويت

– الدورة الخامسة (العراق 1979): العراق

– الدورة السادسة (الامارات 1982): الكويت

– الدورة السابعة (عمان 1984): العراق

– الدورة الثامنة (البحرين 1986): الكويت

– الدورة التاسعة (السعودية 1988): العراق

– الدورة العاشرة (الكويت 1990): الكويت

– الدورة الحادية عشرة (قطر 1992): قطر

– الدورة الثانية عشرة (الامارات 1994): السعودية

– الدورة الثالثة عشرة (عمان 1996): الكويت

– الدورة الرابعة عشرة (البحرين 1998): الكويت

– الدورة الخامسة عشرة (السعودية 2002): السعودية

– الدورة السادسة عشرة (الكويت 2003): السعودية

– الدورة السابعة عشرة (قطر 2004): قطر

– الدورة الثامنة عشرة (الامارات 2007): الامارات

– الدورة التاسعة عشرة (عمان 2009): عمان

– الدورة العشرون (اليمن 2010): الكويت

– الدورة الحادية والعشرون (البحرين 2013): الامارات

– الدورة الثانية والعشرون (السعودية 2014): قطر

– الدورة الثالثة والعشرون (الكويت 2017): عمان

هدافو دورات كأس الخليج

1970: الكويتيان محمد مسعود وجواد خلف (3 اهداف)

1972: السعودي سعيد غراب (5 اهداف)

1974: الكويتي جاسم يعقوب (6 اهداف)

1976: الكويتي جاسم يعقوب (9 اهداف)

1979: العراقي حسين سعيد (10 اهداف)

1982: السعودي ماجد عبدالله والكويتي يوسف سويد والاماراتي سالم خليفة والبحريني ابراهيم زويد (3 اهداف)

1984: العراقي حسين سعيد (6 اهداف)

1986: الاماراتي فهد خميس (6 اهداف)

1988: الاماراتي زهير بخيت والعراقي احمد راضي (4 اهداف)

1990: الكويتي محمد ابراهيم (5 اهداف)

1992: القطري مبارك مصطفى (3 اهداف)

1994: القطري محمد سالم (4 اهداف)

1996: القطري محمد سالم العنزي (4 اهداف)

1998: الكويتي جاسم الهويدي (9 اهداف)

2002: العماني هاني الضابط (5 اهداف)

2003: البحريني طلال يوسف (5 اهداف)

2004: العماني عماد الحوسني (4 اهداف)

2007: الاماراتي اسماعيل عمر (5 اهداف)

2009: العماني حسن ربيع (4 اهداف)

2010: الكويتي بدر المطوع (3 اهداف)

2013: الاماراتي احمد خليل والكويتي عبد الهادي خميس والعراقي يونس محمود (3 اهداف)

2014: الاماراتي علي مبخوت (5 اهداف)

2017-2018: العراقي علي حصني (هدفان)

سجل افضل لاعب في دورات كأس الخليج

الاولى (البحرين 1970): القطري خالد بلان

الثانية (السعودية 1972): الكويتي فاروق ابراهيم

الثالثة (الكويت 1974): القطري محمد غانم

الرابعة (قطر 1976): العراقي علي كاظم

الخامسة (العراق 1979): العراقي فلاح حسن

السادسة (الامارات 1982): السعودي ماجد عبدالله

السابعة (عمان 1984): العراقي حسين سعيد

الثامنة (البحرين 1986): الكويتي مؤيد الحداد

التاسعة (السعودية 1988): العراقي حبيب جعفر

العاشرة (الكويت 1990): الاماراتي ناصر خميس

الحادية عشرة (قطر 1992): القطري مبارك مصطفى

الثانية عشرة (الامارات 1994): الاماراتي محمد علي

الثالثة عشرة (عمان 1996): الكويتي عبدالله وبران

الرابعة عشرة (البحرين 1998): الكويتي بدر حجي

الخامسة عشرة (السعودية 2002): القطري جفال راشد

السادسة عشرة (الكويت 2003): البحريني محمد سالمين

السابعة عشرة (قطر 2004): البحريني طلال يوسف

الثامنة عشرة (الامارات 2007): الاماراتي اسماعيل مطر

التاسعة عشرة (عمان 2009): السعودي ماجد المرشدي

العشرون (اليمن 2010): الكويتي فهد العنزي

الحادية والعشرون (البحرين 2013): الاماراتي عمر عبد الرحمن

الثانية والعشرون (السعودية 2014): السعودي نواف العابد

الثالثة والعشرون: (الكويت 2017-2018): العماني أحمد كانو (أ ف ب)