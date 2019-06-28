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عرض جديد من باريس سان جيرمان لضم سافيتش

منذ 9 دقائق

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مدن – كشفت صحيفة ميسنجيرو الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقدم بعرض جديد لنادي لاتسيو مقابل الحصول على خدمات النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي عرض على لاتسيو مبلغ 65 مليون يورو بالإضافة إلى خدمات الظهير الأيسر الفرنسي لايفين كورزاوا.
ويعتبر سافيتش هدفا مهما وأوليا بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان، خصوصا وأن رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو، قد صرح في وقت سابق أنه منفتح على خطوة بيع النجم الصربي في حال أراد الأخير الرحيل لفريق آخر-(وكالات) 

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