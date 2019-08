عرض خاص لـ”ولاد رزق 2″ بحضور نجوم الفيلم

القاهرة – الغد – حضر النجم كريم قاسم العرض الخاص لأحدث أفلامه، “ولاد رزق 2″، للمخرج طارق العريان، والذي ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى.

وعن دوره في الفيلم وتوقعه لرد فعل الجمهور، صرّح النجم كريم قاسم “التطوّر في شخصية رمضان رزق هو ما حمسني للجزء الثاني من ولاد رزق، دومًا ما تكشف الأجزاء الثانية من الأعمال عن تفاصيل وأبعاد مختلفة للشخصيات، وهذا ما نجح فيه المخرج طارق العريان، بجانب التعاون مع عدد كبير من نجوم الذين أضافوا ثقلًا للفيلم، ليخرج أكثر جرأة وإثارة عن جزئه الأول ولذلك أنا مراهن على الجزء الثاني أكثر من الأول”.

وتابع النجم “الأهم في هذه المعادلة هو الجمهور، نجاح الفيلم يُقاس دائمًا بدرجة ارتباط الجمهور به، وإلى أي مدى تلامس مع حياتهم الحقيقية”.

وحضر العرض الخاص كلا من أبطال الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، باسم سمرة، خالد الصاوي، ريم مصطفى كما حضر العرض من النجوم كلا من أصاله، عبير صبري ومروة صبري ونادية الجندي، عمرو عابد، يوسف عثمان، شريف نور الدين وغيرهم.

فيلم ولاد رزق من إخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، ويشارك كريم قاسم البطولة كلا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، خالد الصاوي، باسم سمرة.

ويقوم كريم قاسم بدور رمضان رزق الأخ الأصغر في عائلة رزق.

ويبدأ الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق” بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يذكر أن كريم قاسم ينتظر حالياَ عرض فيلمه العالمي سواح في فرنسا وبلجيكا والتي حقق نجاحاً في عروضه الأولى بلكسمبرج.

قدم كريم قاسم عدد من الأفلام السينمائية الناجحة بداية من أول أفلامه أوقات فراغ، الماجيك، بالأوان الطبيعية وإيه.يو.سي، وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق، كدبة كل يوم كما تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014.

بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأميركي The First Line والذي تم عرضه على نيتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The State (2017) الذي استعراض جرائم جماعة داعش الإرهابية. وشارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جداً، الجماعة، الهروب، كلام على ورق والكابوس، شاش في قطن، نصيبي وقسمتك ومؤخرًا انطلقت أحدث أفلامه ليل\ خارجيفي دور العرض المصرية ويستمر في عروضه العربية والعالمية الأن، وينتظر كريم الإطلاق السينمائي لفيلمه سوّاح كما ينتظر عرض مسلسله مملكة أبليس.