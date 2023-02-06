تزامنا مع “عيد الحب”.. سينما السعودية تعرض “تيتانيك” للمرة الأولى

تزامناً مع احتفالات عيد الحب التي تصادف 10 فبراير (شباط)، يعود فيلم “تيتانيك” الشهير، الذي يعد واحداً من أهم الأفلام الرومانسية في السينما العالمية، للنجمين ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، إلى دور السينما بالسعودية بتقنيتي الـ3D، و4k، والذي يصادف أيضاً الاحتفال بمرور 25 عاماً على عرضه للمرة الأولى في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 1997.

ويُطرح الفيلم الذي أخرجه العالمي جيمس كاميرون، وحقق أكثر من 2 مليار دولار في شباك التذاكر آنذاك، بتنسيق أكثر جاذبية من الناحية المرئية، في صالات السينما في السعودية، كما سيعرض الفيلم أيضاً بدور السينما في فرنسا وإيطاليا والسويد.

وعزز الفيلم الرومانسي مكانته في تاريخ جائزة الأوسكار بـ14 ترشيحاً فاز بـ11 في عام 1998، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج، كما يُصنف الفيلم بأنه الثالث في قائمة أكثر الأفلام ربحاً في التاريخ بعد فيلم أفاتار لجيمس كاميرون عام 2009، و “Avengers : Endgame” عام 2019، كما قامت سيلين ديون بأداء أغنية الفيلم : “My heart will go on”.

وكان حساب “Paramount Picture & Titanic” على تويتر نشر البوستر الرسمي للفيلم، وكتب ما معناه : ” يعود Titanic إلى الشاشة الكبيرة بدقة 4K 3D لفترة محدودة في 10 فبراير”.

وكانت كيت روجت للنسخة الجديدة من الفيلم، وأرفقت البوستر بدعوة لكل محبي العمل، جاء فيها: “بعض القصص خالدة، للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين، يرجى الانضمام إلينا في تجربة تيتانيك بتقنية 3D المعاد تصميمها، سيفتح يوم 10 فبراير في دور العرض”.

وستناداً إلى القصة الواقعية للسفينة Titanic المشؤومة في عام 1912، فإن Titanic هو فيلم كوارث ملحمي رومانسي أمريكي من إخراج وكتابة وإنتاج جيمس كاميرون، ويتناول كارثة غرق السفينة آر إم إس تايتانك RMS Titanic، في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسي.

يُذكر أن جملة ” I’m king of the world” التى جاءت على لسان ليوناردو دى كابريو فى الفيلم لم تكن مكتوبة من الأساس فى السيناريو، وأضافها النجم الأمريكى بنفسه لتصبح واحدة من ضمن 100 جملة شهيرة يتم الاستشهاد بها فى السينما الأمريكية. -وكالات

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