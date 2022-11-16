عرض فيلم “ذاكرة زمان” بمركز إربد الثقافي

إربد- عرض مركز إربد الثقافي في قاعة المؤتمرات والندوات مساء الثلاثاء، الفيلم الوثائقي القصير بعنوان “ذاكرة زمان” للمخرج عبدالله العزام، وذلك ضمن الاحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

وتناول الفيلم بشكل توثيقي، الحديث عن البيوت التراثية القديمة في لواء الوسطية غرب محافظة إربد، مع التركيز على الطابع المعماري والوظيفي لتلك البيوت، كما سلط الفيلم الضوء على المقتنيات والأدوات القديمة التي كانت تستخدم خلال تلك الفترة، واشتمل على لقطات سينمائية للبيوت القديمة والتاريخية.

وقال العزام إن الفيلم يسلط الضوء على عدد من الأبنية القديمة، ويركز على البعد التاريخي والمعماري لها، وإظهار روعة البناء القديم في منطقة لواء الوسطية شمال المملكة، التي لا زالت موجودة حتى وقتنا الحاضر، ويعود بناؤها إلى عام 1860 وما بعدها.

وأضاف أن الهدف من الفيلم هو إيجاد مادة وثائقية، مستمدة من الواقع تعرض أشهر الأبنية ومسمياتها خلال تلك المرحلة.-(بترا)