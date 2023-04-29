عرض قطري ثالث لشراء مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة الغارديان أن نجل رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، يستعد لتقديم عرض ثالث محسّن للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأقل من خمسة مليارات جنيه استرليني (6.28 مليار دولار).

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشيخ جاسم يرغب في شراء 100 في المئة من أسهم النادي، لكن عرضه يقل عن ستة مليارات جنيه استرليني المطلوبة من الملاك الحاليين عائلة غليزر.

ولم يرد النادي على طلب من رويترز للتعليق.

وفي مارس الماضي ذكرت رويترز أنه تم تقديم عرض ثان للاستحواذ على النادي. كما قدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس عروضا لشراء يونايتد في فبراير الماضي.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن أي بيع ليونايتد سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.