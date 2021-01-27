عرض مسرحية “حلم ليلة حظر” في إربد

إربد – نظمت شبكة فناني المدينة “كراج المدينة”، الثلاثاء، وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد، عرضا لمسرحية “حلم ليلة حظر”، من إعداد وإخراج المخرج حكيم حرب.

وتدور أحداث المسرحية حول سكان بناية يشعرون بالضجر بسبب الحظر المفروض عليهم نتيجة الجائحة، فيبحثون عن حلول حيث تقترح عليهم مخرجة مسرحية تسكن معهم في البناية نفسها مساعدتها في تمثيل مسرحيتها وأقنعتهم بالمشاركة. والمسرحية من تمثيل عدد من الموهوبين الشباب ومستوحاة من أجواء الجائحة التي يشهدها العالم منذ العام الماضي. -(بترا)