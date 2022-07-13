عرقلة إسرائيلية غير قانونية للم شمل العائلات الفلسطينية

كارول دانيال كاسباري* – (معهد الشرق الأوسط) 25/3/2022

ينظر معظم الفلسطينيين إلى سياسة القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالمواطنة والجنسية على أنها تشريعات تمييزية ضدهم، مشحونة بالعديد من الدوافع العنصرية الأخرى، وهي، كما وصفتها منظمة العفو الدولية في تقرير شباط (فبراير) 2022، جزء من نظام فصل عنصري، حيث “يُعامل الفلسطينيون على أنهم مجموعة عرقية متدنية ويُحرمون بشكل منهجي من حقوقهم”.