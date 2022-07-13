عرقلة إسرائيلية غير قانونية للم شمل العائلات الفلسطينية

كارول دانيال كاسباري* – (معهد الشرق الأوسط) 25/3/2022
ينظر معظم الفلسطينيين إلى سياسة القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالمواطنة والجنسية على أنها تشريعات تمييزية ضدهم، مشحونة بالعديد من الدوافع العنصرية الأخرى، وهي، كما وصفتها منظمة العفو الدولية في تقرير شباط (فبراير) 2022، جزء من نظام فصل عنصري، حيث “يُعامل الفلسطينيون على أنهم مجموعة عرقية متدنية ويُحرمون بشكل منهجي من حقوقهم”.
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في العاشر من آذار (مارس) 2022، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يمنع منح الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المتزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية. وسوف يحل هذا القانون محل أمر مؤقت مماثل كان قد أُقِر في ذروة الانتفاضة الفلسطينية في العام 2003 وكان يجدد سنوياً إلى أن انتهت مدة سريانه في تموز (يوليو) من العام 2021. ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن معظم الرعايا الأجانب الذين يتزوجون من إسرائيليين أو إسرائيليات يستطيعون العيش في إسرائيل، ويمكنهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة في نهاية المطاف، الأمر الذي لا ينطبق على الفلسطينيين ورعايا بعض الدول العربية الأخرى. ويحظر القانون الجديد لم شمل المواطنين الإسرائيليين أو المقيمين مع أزواجهم الذين يحملون جنسيات “دول معادية” مثل لبنان وسورية وإيران. غير أن لهذا القانون كبير الأثر، في أغلب الأحوال، على النساء والأطفال الفلسطينيين. وكان الكنيست قد فشل في الصيف الماضي في تمرير القانون بسبب عدم حصوله على الدعم من الأعضاء اليساريين والعرب في الائتلاف الحاكم. وقد أيدته المعارضة، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لكنها لم تصوت عليه في تموز (يوليو)، بهدف وضع الحكومة الحالية في موقف محرج. ولكن، هذه المرة، عملت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية، من حزب “يمينا” اليميني المتطرف بزعامة نفتالي بينيت، بلا كلل لضمان نجاح التصويت وتمرير مشروع القانون، سواء بين أعضاء الائتلاف الحاكم أو المعارضة، وكان لها ما أرادات حين رفض قانون التمديد لمدة سنة واحدة 15 عضواً فقط من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120. وقد امتنع حزب العمل عن التصويت، ولم يصوت ضد القانون سوى الحزبان العربيان (القائمة المشتركة) وميرتس.
وقد اعترفت شاكيد، ومسؤولون آخرون، بأن الدافع الأساسي لمشروع القانون يكمن في الرغبة في الحفاظ على أغلبية يهودية في إسرائيل. وكانت شاكيد قد أفصحت في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” قبل نحو شهر من التصويت، في التاسع من شباط (فبراير) الماضي، عن نواياها حين قالت بوضوح: “إننا لا نحتاج إلى تلطيف أقوالنا، فللقانون، أيضاً، أسبابه الديموغرافية”. وأردفت: “يهدف القانون إلى تقليص دوافع الهجرة إلى إسرائيل لدواعٍ أمنية بالدرجة الأولى، ثم لدواعٍ وأسباب ديموغرافية أيضاً”. وقالت إن الهدف منه هو “منع حق العودة الذي يتسلل خلسةً بين ظهرانينا”، على حد قولها.
كما دافع مؤيدو القانون عنه لأسباب أمنية، زاعمين أن المقاتلين الفلسطينيين قد يستغلون الزواج للدخول إلى إسرائيل. وبحسب بيانات “الشين بيت” (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، فإنه “لم يقم أي شخص سُمح له بلم الشمل مع أسرته، منذ بداية العام 2018، بالتخطيط لهجوم إرهابي أو تنفيذه، لكن العديد من أبنائهم قاموا بذلك؛ وأحصى “الشين بيت” ما مجموعه ستة “مهاجمين” وخمسة “متورطين” وثلاثة “متواطئين”.
في غضون ذلك، لم يشكل نجاح التصويت على القانون مفاجأة لأحد في إسرائيل، نظراً لأن جميع الأحزاب الصهيونية، بغض النظر عن انتمائها وموقعها السياسي، تعتقد أن إسرائيل هي دولة يهودية حصراً، كما تعترف السلطات الإسرائيلية، أحياناً بصورة علنية كما فعلت شاكيد، بأن العوامل الديموغرافية تقع في قلب هذا التشريع. وعلى سبيل المثال، اعترف وزير الخارجية يائير لابيد في تموز (يوليو) الماضي، بأنه “لا ينبغي أن نخفي جوهر قانون المواطنة. إنه إحدى الأدوات التي تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل”. وفي واقع الأمر، شكلت التركيبة السكانية في إسرائيل نقطة مركزية لهذا لقانون منذ الإعلان عنه، أول مرة، في العام 2003، وصولاً إلى قرار المحكمة العليا الذي رعته وأكدته في العام 2012.
لعل هذا ما يفسر احتفاء شاكيد بإقرار القانون يوم العاشر من آذار (مارس)، حيث غردت تأييداً له باعتباره انتصاراً لـ”دولة يهودية وديمقراطية”، وهزيمة لفكرة “دولة لجميع مواطنيها”، حسب التعبير الرائج بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يمثلون 21 % من السكان، كنوع من تأكيد رغبتهم في المساواة المدنية والقومية. غير أنه لا ينطبق على سكان الضفة الغربية التي يسكنها حوالي 500 ألف يهودي بطريقة غير شرعية، والذين يعيشون في “مناطق معادية” ويحملون الجنسية الإسرائيلية. وبالتالي، فإن هذا القانون يشكل أفضل مثال على صعود ظاهرة التفوق اليهودي في إسرائيل، مما يجعلها دولة يهودية بدلاً من دولة ديمقراطية.
من ناحية أخرى، ينظر معظم الفلسطينيين إلى سياسة القوانين الإسرائيلية هذه على أنها تشريعات تمييزية ضدهم، مشحونة بالعديد من الدوافع العنصرية الأخرى، وهي، كما وصفتها منظمة العفو الدولية في تقرير شباط (فبراير) 2022، جزء من نظام فصل عنصري، حيث “يُعامل الفلسطينيون على أنهم مجموعة عرقية متدنية ويُحرمون بشكل منهجي من حقوقهم”. ووفقاً لم كتبه الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، فإن “هذا القانون هو دليل قاطع على حقيقة أن الأمر لا يقتصر على مجرد ممارسات الفصل بين الناس فحسب، بل إنه قانون فصل عنصري أيضاً”. كما كتب عاموس شوكن، المحرر في صحيفة “هآرتس” في العام 2008: “من الأفضل (لنا) ألا نغض النظر عن حقيقة ممارسات الفصل العنصري في إسرائيل: إن تكريس هذه الممارسات في اللوائح القانونية يجعل من إسرائيل دولة فصل عنصري”.
مثلت هذه السياسات كابوساً حياً لعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية داخل وخارج الخط الأخضر، بما في ذلك عائلتي أنا نفسي. فقد كان عليّ أن أعيش، لنحو خمسة عشر عاماً، من العام 1998 وحتى العام 2013، حياة مؤقتة مع زوجي الفلسطيني المولود في الضفة الغربية، لأنه لم يتمكن من الحصول على تصريح إقامة للعيش معي في القدس. ولم يكن قادراً على فتح حساب مصرفي، أو اقتناء سيارة، أو شراء أو استئجار منزل أو أي ممتلكات أخرى، أو حتى التنقل بحرية بين منزل عائلته في رام الله وإسرائيل أو القدس الشرقية. وفي العام 2000، خلال الأسابيع الأخيرة من حملي، اخترت المكوث في منزل والديّ في الناصرة لكي أتمتع بدعمهم ورعايتهم. وعندما دخلت المخاض لأول مرة، اتصلت بزوجي، الذي لم أكن قد رأيته منذ أسابيع بسبب عدم قدرته على دخول إسرائيل من دون تصريح. ولكي يتمكن من الحضور لرؤيتي أُجبر على قضاء يوم كامل تقريباً للوصول من رام الله إلى الناصرة، بدلاً من رحلة تستغرق، في العادة، حوالي ثلاث ساعات فقط. كان ذلك في فصل الشتاء، في كانون الأول (ديسمبر)، الشهر الأكثر برودة، وقد قضى الجزء الأكبر من رحلته تلك سيراً على الأقدام، وتطلب الأمر منه عبور الخط الأخضر بشكل غير قانوني. وأثناء قيامه بذلك، كان الخوف يسيطر عليه من أن يكتشف الجنود الإسرائيليون أمره، أو أن يطلقوا النار عليه. وكان أقصى ما كان يتمناه ويريده، طوال الرحلة التي استغرت اليوم بأكمله، أن لا أفقد وليدي وأن يرى طفله البكر.
إن قانون لم شمل الأسر، في حقيقة الأمر، هو مجرد واحدة من عشرات اللوائح الإسرائيلية التي تميز بين الأشخاص على أساس العرق أو الإثنية أو اللغة أو الأصل. ولكن، حتى في وجود هذه القوانين، يعد هذا القانون الأخير من أكثرها تمييزاً ضد العائلات الفلسطينية -وهو انتهاك عنصري للحقوق الدستورية الأساسية. فهو يمنع العائلات والأطفال من لم شملهم مع ذويهم والاستمتاع بحياة طبيعية، ويمنع الفلسطينيين من اختيار حب حياتهم ومن العيش في المكان الذي يرغبون العيش فيه -وحتى من السفر بحرية عبر المدن والقرى. وعلى حد تعبير روت شاعر، المحامية في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، فإنه “يبدو الأمر أكثر من كونه يعبر عن ظاهرة كره الأجانب أو كونه عنصرياً (أكثر من غيره من القوانين الأخرى)، لأنه لا يمنح حقوقاً وامتيازات إضافية لليهود فحسب، بل يتميز، أيضاً، بتنكره لحقوق أساسية معينة للمواطنين العرب”.
ومع كل هذا، ثمة ما يشير إلى بعض التفاؤل، لا سيما الأخبار التي تقول إن العديد من الجماعات الحقوقية، بما في ذلك منظمة “عدالة”، أشارت إلى أنها ستطعن في القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وإذا لم يفلح ذلك، يمكن للأسر الفلسطينية المتضررة أن تختار تقديم التماس ضده واحدة تلو الأخرى، مما يؤدي إلى انسداد النظام القضائي وجعل الوضع غير مقبول لإسرائيل على المدى الطويل. ولن يمنع هذا القانون الفلسطينيين من تحقيق مآربهم الإنسانية. ولن يمنعهم من الحب والزواج من شخص عبر الحدود؛ ولن يمنعهم من إقامة حفل زفافهم مرتين؛ مرة في الضفة الغربية وأخرى داخل الخط الأخضر، كما فعلت أنا في العام 1998؛ أو من العيش بشكل منفصل أثناء التعاون في تربية أطفالهم عبر الحدود. وخلاصة القول: من غير المرجح أن تستسلم العائلات الفلسطينية المتضررة، مثل الفلسطينيين في الأماكن الأخرى، أو تتنازل عن حقوقها من دون قتال -وهو واقع فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إدراكه حتى الآن.
- د. كارول دانيال كاسباري Carol Daniel Kasbari، عالمة اجتماع حاصلة على درجة دكتوراه متعددة التخصصات في تحليل النزاعات وحلها ولديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في تصميم وقيادة البرامج في مجال التخفيف من حدة النزاعات وبناء السلام والدعوة للمقاومة اللاعنفية في بيئات دولية معقدة، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وهي باحثة غير مقيمة في برنامج معهد الشرق الأوسط MEI حول فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية. الآراء الواردة في هذه المادة تخصها وحدها.
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