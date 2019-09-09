“عرموش” للاستثمارات السياحية تسهم بإنشاء غرف علاج كيميائي

عمان- وقعت شركة عرموش للاستثمارات السياحية -ماكدونالدز الأردن- ممثلة برئيس هيئة المديرين أحمد عرموش، الأحد الماضي، اتفاقية مع جمعية همتنا الخيرية المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية وتمثلها د.فاديا سمارة المدير التنفيذي لمبادرة همتنا، تقضي بتبرع الشركة بتكاليف إنشاء غرفة علاج يومي كيميائي في مستشفى البشير للمرضى الأقل حظاً، تحمل اسم (المرحومة منيرة شفيق السائح) والدة السيد أحمد عرموش. وبهذه المناسبة، عبر السيد أحمد عرموش عن سعادته بإتمام الاتفاقية، وقال: “يسعدنا اليوم أن نمد أيدينا لمساعدة المرضى الأقل حظاً في مستشفى البشير، لننشئ هذه الغرفة المخصصة لعلاج من يعانون من هذا المرض الخبيث الذي يؤرق المصابين به وعائلاتهم”. وأضاف: “بكل صدق لا أبالغ حين أقول إن سعادتنا بهذا العطاء تفوق سعادة المستفيدين منه، فكلنا بحاجة لأن نقدم ما يلزم للتخفيف عن بعضنا بعضا، ولأن نجسد إنسانيتنا بأفعال مباشرة بعيداً عن الأقوال والشعارات”.