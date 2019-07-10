عروض الصيف لا تنتهي مع Huawei P30 Lite وY9 Prime 2019

ما تزال شركة التقنية الكبرى Huawei توالي ضم المزيد من الأجهزة إلى قائمتها المطولة التي يشملها عرض الصيف، حرصاً منها على زيادة “جرعة السعادة” والمتعة لزبائنها هذا الموسم.

Y9 Prime 2019:

الجهاز الأحدث من السلسة Y والذي حقق انتشاراً كبيراً بين المستخدمين، لاحتوائه على كاميرا أمامية منبثقة داخل هيكل الجهاز بقدرة 16 ميغابيكسل، تنطلق عند الرغبة بأخذ سيلفي بسرعة فائقة وتعود إلى مكانها بسرعة فائقة أيضاً تاركة المكان “التقليدي” للكاميرا الأمامية على الشاشة لزيادة مساحة العرض للحد الأقصى لتصل إلى 91% من حجم الشاشة البالغ 6.59 إنش، مما يجعلها مثالية أيضاً لمحبي الألعاب الإلكترونية. وتأتي “كاميرا السيلفي” مدعومة بالذكاء الصناعي الذي يتعرف على العناصر المختلفة ضمن سيناريوهات تصوير جاهزة كالشاطىء مثلاً! ويمكنها أن تتحمل ثقلاً يصل إلى 12 كيلوغراماً.

أما الكاميرا الرئيسية فتأتي ثلاثية بواقع 16+8+2 ميغابيكسل ومدعومة بالذكاء الصناعي ضمن 22 سيناريو تصوير جاهز (السيارات، السماء وغيرها) بجانب وضعية التصوير الليلي Super night Mode التي تمنح لقطات فائقة الوضوح ضمن ظروف الإضاءة المعاكسة.

وزودت Huawei جهاز Y9 Prime 2019 ببطارية هائلة بسعة 4000 مللي أمبير تمنح يوماً كاملاً من الاستخدام، لتتماشى مع روعة استخدام المواصفات عالية الجودة.

ولن يكتمل تصميم الجهاز الانسيابي والعصري إلا بألوان جذابة (تدرجات اللون الأزرق، الأخضر الزمردي، الأسود الحالك). وضمن عرض الصيف ستحصل على كفالة لمدة 3 أشهر على الشاشة بالإضافة إلى قسيمة بقيمة 10 دنانير من Huawei لدى شرائك Y9 Prime 2019. يذكر أن سعر جهاز Y9 Prime 2019 هو 189 دينار فقط.

Huawei P30 Lite

ينتمي الجهاز إلى الدفعة الأحدث من سلسلة P، والتي أحدثت فرقاً كبيراً وحققت انتشاراً ساحقاً في الأسواق المحلية والعالمية. يمتلك P30 Lite كاميرا أمامية هائلة بقدرة 32 ميغابيكسل بوضعيات تصوير متعددة ومطورة مثل: بورتريه، بانوراما، AR Lens، بانوراما ثلاثية الأبعاد، الفلتر، Time Lapse، الملصقات، التقاط الابتسامة، انعكاس المرآة، التحكم الصوتي، والمؤقِّت وغيرها. أما الكاميرا الرئيسية فتأتي ثلاثية بواقع 24+8+2 ميغابيكسل، مع الكثير من محسنات الالتقاط ووضعيات التصوير: الزاوية العريضة، التصوير الليلي، بورتريه، التصوير البطيء، بانوراما، Light Painting، HDR، بانوراما ثلاثية الأبعاد، Time Lapse.

ويمتلك P30 Lite بطارية ضخمة بسعة 3340 مللي أمبير، وقدرات معالجة كبيرة متمثلة في Kirin 710 بقدرات الذكاء الصناعي، بجانب مساحة تخزينية كافية بواقع 128 جيجابايت و4 جيجابايت ذاكرة عشوائية.

يمكنك الآن الحصول على الجهاز الرائع بثلاثة ألوان مميزة (الأسود الحالك، الأبيض اللؤلؤي، الأزرق الطاووسي)، وعند شراء P30 Lite ستحصل على قسيمة بقيمة 10 دنانير ضمن عرض الصيف من Huawei. يذكر أن سعر جهاز P30 Lite هو 209 دينار فقط.

يذكر أن عروض الصيف المميزة من Huawei تبدأ اعتباراً من 1 يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس، وهذا العرض سيكون متوفر في جميع المحلات التي تبيع أجهزة Huawei. وسيكون العرض أيضاً متوفر على متجر Huawei الالكتروني الرئيسي https://huaweieshop.jo/ar فسارعوا لاقتناء جهازكم المفضل وتمتعوا بالسعر المميز والعروض الأفضل من Huawei.