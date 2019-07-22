عروض ترويجية على 121 سلعة في “الاستهلاكية المدنية”

عمان- الغد– أجرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضا ترويجية على 121 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تراوحت بين 5 % و35 % خلال الفترة من 23 تموز (يوليو) وحتى 3 آب (أغسطس) 2019.

وأكد مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، أن العروض والتخفيضات كافة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على “فيسبوك” لمتابعة التخفيضات والعروض.

وقال القضاة “إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخلين المحدود والمتوسط، وحمايتهم من ارتفاع الأسعار؛ حيث اشتملت التخفيضات على (سكر طعام، الأرز بأنواعه، شاي ميداليات، رب البندورة، الأسماك، حليب البودرة، الدجاج المجمد، لحوم مجمدة، الزيوت النباتية، سمنة نباتية، بيض المائدة، الأجبان، الطحين، معكرونة وشعيرية، الحلاوة، الشاي، مرتديلا معلبة، البقوليات بأنواعها، قهوة مطحونة، قهوة سريعة الذوبان، دبس التمر، خضار مجمدة)، بالإضافة الى توفر عروض وتخفيضات على المنظفات والشامبوهات والصابون. وأشار القضاة إلى أن المواد المخفضة كافة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها بالأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لبيع السلع.