عروض حصرية من “المركزية لكزس” خلال الصيف

عمان- تطلق “المركزية لكزس” حملة على مدار أسبوعين لتتيح الفرصة أمام عشاق السيارات لامتلاك اثنتين من سياراتها الأكثر تفرداً بأسعار مميزة، وهما: “لكزس RX” و”لكزس IS”. ففي الفترة ما بين 25 آب إلى 8 أيلول 2019، تُعرَض السيارتان بدفعة أولى 40% مع حلول تمويلية مباشرة من الشركة تمتد لعامين بفائدة 0% (تطبق الشروط والأحكام). وتتمتع سيارة “لكزس RX” الفارهة متعددة الاستخدامات بالعديد من المزايا التي تلائم أسلوب الحياة الديناميكي، إذ توفر أفضل مستوى خفض للضوضاء في فئتها، بالإضافة إلى محرك بسعة 3.5 لتر بقوة 310 حصان، مع ناقل حركة متغير باستمرار لرفع كفاءة استهلاك الوقود وتوفير تجربة قيادة أكثر سلاسة. كذلك، تضم السيارة سبعة مقاعد وخاصية حفظ الإعدادات الشخصية للمرايا، ونظام تتبع النقطة العمياء، ونظام إضاءة أثناء النهار لتعزيز رؤية السيارة، وقوالب حماية جانبية مطلية بالكروم، ومقاعد أمامية بميزة التهوية، ونظام ملاحة داخلي، و12 وسادة هوائية، ونظام حماية من السرقة، وغيرها الكثير.

أما السيارة الثانية، “لكزس IS” فهي ملائمة لحياة المدن أو الطرق الخارجية، وتتميز بمحرك سعة 2.5 لتر بقوة 220 حصاناً، وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. وتضم السيارة مواصفات متقدمة، كنظام التنبيه من الاصطدام الخلفي بتقنية السونار، ومقود إلكتروني، ومصابيح LED ونظام لإزالة الضباب الأمامي، وحساسات، وخاصية الضبط الأوتوماتيكي للمصابيح الأمامية، وخاصية الإضاءة الأوتوماتيكية عند دخول السيارة، وشاشة عرض متعددة الاستخدامات، ومكابح مضادة للقفل مزودة بنظام توزيع إلكتروني، وغيرها الكثير من المزايا العصرية.