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عروض حصرية من “المركزية لكزس” على طرازي NX وES خلال شهر كانون الأول

منذ 56 دقيقة
جانب من حملة المركزية لكزس -(من المصدر)

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عمان- بمناسبة نهاية العام الحالي، أطلقت “المركزية لكزس” حملة ترويجية حصرية على اثنين من أشهر طرازاتها -لكزس NX ولكزس ES- وذلك بالتعاون مع كابيتال بنك. وابتداءً من 8 كانون الأول (ديسمبر) الحالي ولغاية 31 من الشهر نفسه، تتوفر سيارة الكروس أوفر لكزس NX، وسيارة السيدان لكزس ES بثلاثة حلول تمويلية تلبي الاحتياجات المالية المختلفة للعملاء؛ حيث يمكنهم شراء أي من الطرازين بفائدة 0 % على مدار عامين، أو دون دفعة أولى وتمويل 100 % من البنك، أو اختيار نظام الدفع السنوي (تطبق الشروط والأحكام).
تدعو “المركزية لكزس” محبي السيارات لزيارة معرضها في شارع مكة خلال فترة الحملة للاستفادة من هذه العروض الاستثنائية.

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