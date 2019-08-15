عروض صيف الأردن المجانية تتواصل في المحافظات – البرنامج

عمان – الغد – تستمر الجمعة المقبلة، فعاليات “صيف الأردن” المجانية في جميع محافظات المملكة، ضمن برامج ترفيهي وثقافي يشارك فيه نخبة من الفنانين الأردنيين، إضافة إلى برامج مسلية للأطفال والأسرة.

وتوفر الفعاليات، أجواء ترفيهية وتثقيفية، من خلال مسرحيات وعروض متنوعة للأطفال الذين ستخصص لهم ايضا أماكن للعب والترفيه.

وتشارك موسيقات القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة في فعاليات البرنامج عروض عسكرية، في العديد من المواقع المخصصة للبرنامج في المحافظات.

وتتوزع مناطق الفعاليات للجمعة المقبلة كما يلي:

عجلون: ساحة مركز زوار القلعة

إربد: مدينة الحسن للشباب

عمان: حدائق الحسين ومجمع جاوا الرياضي في جنوب عمان

البلقاء: السلط/ساحة العين

الزرقاء: مدينة الأمير محمد الرياضية

المفرق: الملعب البلدي

مادبا: ساحة مدرسة عماد الدين زنكي

البترا: ساحة مركز البترا ومركز الزوار

معان: حديقة المدينة

الكرك: ساحة القلعة

جرش: الساحة الهاشمية

العقبة: ساحة السوق الشعبي

الطفيلة: ملعب المجمع الرياضي