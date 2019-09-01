عروض مثيرة في بطولة كأس الأردن لبناء الأجسام

عمان – الغد – اختتمت منافسات بطولة كأس الأردن للمراكز لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين في صالة الشهيد راشد الزيود (الارينا سابقاً) .

وشهدت البطولة منافسات مثيرة بمشاركة 204 لاعبين من 20 مركز من مختلف مناطق المملكة في ثلاث فئات هي الفيزيك والكلاسيك بدي بلدنغ والبودي بلدنغ للرجال والشباب والناشئين .

وحصل مركز ” مركز آدم وزيد ” على كأس المركز الأول فيما جاء ” مركز اكستريم ” في المركز الثاني وجاء ” مركز سناب جم ” ثالثاً.

هذا واقيمت هذه البطولة لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستخقاقات القادمة ومن اهمها بطولة العالم والتي ستقام في مدينة الفجيرة في شهلر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم .