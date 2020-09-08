عروض مذهلة تصل حتى 48% على منتجات هواوي احتفالًا بانطلاق متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني الجديد

يطلق أحد وكلاء أجهزة هواوي المعتمدين في الأردن “سيل أفينيو – Cell Avenue” متجرًا إلكترونيًا جديدًا لهواوي لتسهيل شراء أجهزتك المفضلة أينما كنت ووقتما شئت. ويعرض لك المتجر الإلكتروني الجديد جميع منتجات هواوي الرائعة المتوفرة في الأردن؛ مثل الهواتف، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والعديد من المنتجات الرائعة الأخرى.

واحتفالًا بانطلاق متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني الجديد، سيتم تقديم تخفيضات مذهلة وعروض خاصة (flash sale) تصل حتى 48% على مجموعة من أجهزة هواوي الأكثر روعة وشعبية بين الجمهور.

سيُعرض ملك الهواتف الذكية Huawei Mate 30 Pro وبكميات محدودة بسعر مميز في عروض خاصة تستمر لمدة نصف ساعة فقط – ما بين الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:00 مساءً – يومي 11 و12 أيلول، حيث سيكون سعره 559 دينارًا بدلًا من 649 دينارًا، مع سماعات Huawei FreeBuds 3 كهدية مجانية. ويأتي Huawei Mate 30 Pro بعتاد كاميرا خلفية أكثر من رائع، إذ يتكون من كاميرا سينمائيةSuperSensing دقة40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا SuperSensing دقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6، وكاميرا تيليفوتو دقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وOIS، إلى جانب كاميرا العمق الثلاثي التي تدعم ضبط التركيز البؤري تلقائيًا (التركيز البؤري الطوري، والتركيز البؤري التبايني)، كما تدعم تقنيات موازنة الصورة بالذكاء الاصطناعي AIS.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتتكون من كاميرا دقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0، وكاميرا عمق ثلاثي. أما بالنسبة للذاكرة، فيأتي ملك الهواتف الذكية Huawei Mate 30 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع مساحة تخزين 256 جيجابايت، وببطارية 4500 ميللي أمبير.

جهاز آخر ستشمله العروض الخاصة التي عليك ترقبها هو هاتف Huawei Y7 Prime 2019 سعة 64 جيجابايت، وسيكون متاحًا يومي 11 و12 أيلول ولمدة نصف ساعة – ما بين الساعة 8:30 مساءً و9:00 مساءً – بسعر 99 دينارًا فقط بدلًا من 119 دينارًا، وبكميات محدودة. يأتي الهاتف بكاميرا أمامية 16 جيجابكسل، وكاميرا خلفية دقة 13 ميجابكسل، ترافقها أخرى دقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة (f/1.8) مدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويتمتع Huawei Y7 Prime 2019 بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي سعة 32 جيجابايت، مع بطارية 4000 ميللي أمبير.

أما إن كنت من محبي عزل نفسك عن الضجيج والاستماع إلى موسيقاك المفضلة، فسماعات Huawei FreeBuds 3 ستكون أيضًا ضمن العروض الخاصة يومي 11 و12 أيلول. وستعرض السماعة بكميات محدودة بسعر مميز 99 دينارًا بدلًا من 159 دينارًا، وذلك لنصف ساعة فقط – من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:00 مساءً.

تأتي سماعات FreeBuds 3 Huawei بتصميم Dolphin Bionic لتشعر أذنيك بالراحة والثبات أثناء ارتدائها، في الوقت الذي تقوم فيه ببث الصوت المركز بشكل عميق في أذنيك، كما تم تصميمها بدون قالب (Open-fit) بشكل هندسي لتوفير الراحة القصوى. ومع تقنية إلغاء الضجيج النشط، المصحوبة بمعالج صوت رائد في فئته ستعرف معنى نقاء الصوت، حيث تحسّن التقنية من إلغاء الضجيج بشكل مثالي، كما تعمل على إلغاء الضوضاء الخلفية أثناء تغيرها في الوقت الفعلي لها. سواء أكنت في المواصلات العامة أو في مطعم مزدحم، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بصوت نقي وواضح كالكريستال.

هل تحب أن يكون لديك رفيق يساعدك على تنظيم وقتك ويحفز أداءك البدني؟ ساعة Huawei WATCH GT2 قياس 42 ملم ستكون متاحة ضمن العروض الخاصة وبكميات محدودة، وذلك يومي 11 و12 أيلول لنصف ساعة – من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:00 مساءً – حيث سينخفض سعرها من 148 دينارًا إلى 99 دينارًا فقط!

تعدHuawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم ابتكارًا جديدًا في التدريب الشخصي؛ فهي قادرة على تتبع التمارين الرياضية التي تمارسها مع أنظمة دقيقة لتحديد المواقع، وتراقب معدل ضربات قلبك باستخدام تقنيةTruSeen™ 3.5. ، لتكون بذلك الرفيق الاحترافي أثناء ممارستك التمارين والأنشطة الخارجية. ومن خلال شريحة Kirin A1 القابلة للارتداء والتي صممتها شركة هواوي نفسها، وتقنية توفير الطاقة الذكية، يمكنك استخدام الساعة طول النهار والليل لمدة تصل لأسبوع دون انقطاع الشحن.

بالإضافة للعروض الخاصة (flash sale)، ستتاح منتجات أخرى رائعة من هواوي؛ مثل ساعة Huawei WATCH GT2e، وهاتف Huawei Y6s، وبنك الطاقة CP07، وجهاز Huawei MediaPad T3 WiFi، وغيره، بأسعار مميزة، مع إمكانية الحجز المسبق من تاريخ 7 إلى 10 أيلول، وسيتم البدء بالبيع بتاريخ 9 ولغاية 12 أيلول.

إلى جانب ذلك، سيدخل جميع المستخدمين الذين يقومون بالطلب عبر المتجر الجديد، من خلال الرابط التالي: https://www.cellavenuestore.com/ar/، السحب على مجموعة من الجوائز القيمة، شريطة أن تكون طلباتهم قد وصلت في فترة الحجز المسبق – ما بين 7 و10 أيلول – ومن الأجهزة الدارجة في صفحة العروض تحديدًا، حيث ثلاثة من الفائزين بالسحب سيسترجعون قيمة مشترياتهم بنسبة 100%، وثلاثون فائزًا آخر سيحظون بجوائز قيّمة. كذلك، ستتاح خدمة التوصيل المجاني يوم 10 أيلول – ولمدة 24 ساعة داخل عمّان و48 ساعة خارجها – لأي من الطلبات التي تصل عبر المتجر الإلكتروني الجديد، والتي تشمل أي من الأجهزة الدارجة ضمن صفحة العروض تحديدًا.

وبالإضافة لهذه العروض، سيُمنح كل شخص يسجل حسابًا في متجرهواوي Avenue Cell الإلكتروني الجديد، قسيمة شرائية بقيمة 5 دنانير تضاف على جميع طلبات المشتريات التي تتجاوز قيمتها 50 دينارًا، ويمكنك التسجيل في المتجر عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/my-account-2/.

لا تضيّع الفرصة واستمتع بخصومات متجر هواوي Avenue Cell الإلكتروني الجديد المستمرة من 7 وحتى 12 أيلول الجاري، وتأكد من تخصيص وقت مساء يومي 11 و12 أيلول تحديدًا لتستفيد من فترة العروض الخاصة القصيرة، وتحظى بفرصة شراء أجهزتك المفضلة بأسعار مذهلة وغير مسبوقة!