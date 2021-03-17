عروض مميزة على منتجات هواوي لتكون خيارًا رائعًا للأمهات في عيدهنّ

يمكن أن يساعد الجهاز التكنولوجي الجيد بميزاته وخدماته في جعل الحياة أكثر راحة وتسلية، وهذا هو السبب في أن الأدوات التقنية أصبحت من أكبر خيارات الهدايا لمجرد أنها رائعة لتقديمها للجميع، بما في ذلك الأمهات. يُعرف الآباء والأمهات بشكل عام بحبهم غير المشروط والحنان تجاه أفراد أسرهم وعائلاتهم؛ لذلك، فإن الهدية التقنية، التي ستساعدهم بسهولة على البقاء على اتصال دائم مع أفراد عائلاتهم، أو تلك التي ستساعدهم على مراقبة مستويات صحتهم ولياقتهم البدنية، يجب أن تكون متاحة بالتأكيد.

سنساعدك هنا على اتخاذ قرار لأننا جمعنا بعضًا من أفضل منتجات هواوي، والتي نعتقد أنها ستساعد الأمهات على البقاء على اتصال مع الجميع، والاسترخاء، وإنجاز الأمور بشكل أسهل من ذي قبل.

إنجاز المهام أثناء التحدث في الهاتف

ليس من الضروري أن تنفصل والدتك عن العالم إذا كانت مشغولة بمهامها اليومية. مع سماعات HUAWEI FreeBuds Pro، سماعات هواوي الذكية والمميزة والمريحة، يمكنها بسهولة الطهي أثناء التواصل مع أصدقائها وزملائها وعائلتها عبر الهاتف دون الحاجة إلى إيقاف أحدهما. تأتي السماعات مزودة بتقنية ذكية لإلغاء الضجيج الديناميكي النشط، والتي تضمن تصفية الضوضاء الخارجية، مثل ثرثرة الأطفال، والتي قد تعيق تجربتها السمعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتداء سماعات HUAWEI FreeBuds Pro لفترات طويلة من الاستخدام دون الشعور بعدم الراحة. علاوة على ذلك، تضمن عملية الاقتران السريعة والسهلة بين هاتفها الذكي وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro التحدث بسهولة مع الآخرين، أو الاستماع إلى أغانيها المفضلة عبر تطبيق HUAWEI Music.

وبمناسبة عيد الأم، توفر هواوي سماعتها HUAWEI FreeBuds Pro بسعر مميز، حيث ستتاح بسعر 129 دينارًا بدلًا من 159 دينارًا ضمن العروض الخاصة (flash sale) عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo/ar، في الفترة ما بين من 15 إلى 28 آذار الجاري. وإلى جانب ذلك، تتيح هواوي أيضًا خيارات أخرى من السماعات الذكية بأسعار مميزة خلال فترة عيد الأم؛ كسمّاعة HUAWEI FreeBuds 3 بسعر 119 دينارًا بدلًا من 159 دينارًا، وسماعة HUAWEI FreeBuds 3i بسعر 65 دينارًا بدلًا من 84 دينارًا.

المحافظة على اللياقة

أصبح الحفاظ على اللياقة ومعرفة بعض العناصر الحيوية في الجسم أمرًا ضروريًا للرفاهية والصحة، والأمهات لسنَ استثناءً. تعد ساعةHUAWEI WATCH GT 2 42mm باللون الذهبي النقي خيارًا ملائمًا كهدية تبني أنماطًا صحية لدى الأمهات بتصميمها الأنيق صغير الحجم الملائم للسيدات، ومزاياها الذكية. تتمتع الساعة بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد، وهيكل رفيع للغاية يبلغ 9.4 مم، وبطارية تعمل لمدة أسبوع كامل بفضل معالج Kirin A1 المصمّم بتقنية تخفّض من استهلاك الطاقة بشكل كبير. كذلك، تعد ساعة HUAWEI WATCH GT 2 42mm رفيقًا رياضيًا مميزًا، حيث تتوافق مع 15 نشاطًا رياضيًا مختلفًا، مثل الجري والمشي وركوب الدراجات وغير ذلك الكثير، وتوفر مراقبة كاملة لحوالي 190 نوعًا من البيانات، كما أنها مستشار صحي دائم للأمهات، إذ تقدم معلومات عن حالتهنّ البدنية طوال اليوم، وتتيح رؤية معدل نبضات القلب ومراقبتها أولًا بأول.

بمناسبة عيد الأم، تتاح ساعةHUAWEI WATCH GT 2 42mm بسعر مميز جدًا، وضمن العروض الخاصة (flash sale) عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo/ar؛ ستُعرض بسعر 150 دينارًا بدلًا من 215 دينارًا، وذلك في الفترة ما بين 15 و28 آذار الجاري. ويمكنكم أيضًا اقتناء ساعة HUAWEI WATCH GT2e بسعر 89 دينارًا بدلًا من 119 دينارًا خلال الفترة نفسها.

واستكمالًا لخيارات الهدايا المصممة للحفاظ على الصحة واللياقة، تقدم هواوي ميزانها الذكي HUAWEI Scale 3 بسعر رائع جدًا خلال فترة احتفالات عيد الأم. بفضل مؤشرات الجسم الـ11 التي يوفرها، وتضم نسبة الماء في الجسم، معدل الأيض الأساسي، الوزن الخالي من الدهون، البروتين، معدل نبضات القلب وغيرها، ستتمكن الأمهات من فهم حالتهنّ الجسدية، وتتبّع نسبة الدهون في الجسم، والحصول على تقييمات للهيكل العظمي والعضلات. وضمن العروض الخاصة (flash sale) عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo/ar، سيتاح ميزان HUAWEI Scale 3 بسعر 39 دينارًا بدلًا من 45 دينارًا، وذلك في الفترة ما بين 15 و28 آذار الجاري.

جميع منتجات هواوي متصلة ببعضها البعض بذكاء ويمكن استخدامها في الوقت نفسه لإثراء تجربة الاستخدام. تُستكمل هذه المنتجات بخدمات السحابة من هواوي مثل HUAWEI Health وHUAWEI Music وHUAWEI Themes، ويمكن الوصول إليها باستخدام حساب هواوي مُوّحد لزيادة تعزيز وإثراء التجربة الشاملة.

اغتنموا الفرصة اليوم، وعبّروا عن حبكم للأمهات الغاليات في عيدهنّ مع عروض هواوي ومنتجاتها المميزة المتاحة عبر متجرها الإلكتروني:https://huaweieshop.jo/ar.