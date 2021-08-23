عروض مميزة من هواوي في موسم العودة إلى المدارس

وأخيرًا حلّ موسم العودة إلى المدارس، وأفضل طريقة للاستعداد لهذه المناسبة الاستفادة من عروض هواوي المميزة لهذا الموسم! تقدم هواوي عروضًا حصرية على مجموعة من أجهزتها الرائعة التي تجعل حياة الطلبة – سواء في المدرسة أو خارجها – أكثر سلاسة وسهولة.

HUAWEI MateBook D15… الرفيق المناسب للدراسة

يعدّ أحدث حاسوب محمول من هواوي؛ HUAWEI MateBook D15 خير رفيق للطلبة بفضل مميزاته الرائعة ومواصفاته المدهشة. يواصل HUAWEI MateBook D15 جلب عناصر التصميم التي أنشأتها سلسلة حواسيب MateBook D التي تستخدم فلسفة تصميم “الشكل النقي – Pure Shape” من هواوي البسيط بجسمه المعدني الرفيع والخفيف.

ويتميز الجهاز بشاشة عرض كاملة مقاس 15.6 بوصة مع نسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 87%، حاصلة على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادات Flicker Free التي تساعد في تقليل إجهاد العين، مع معالج 10th Generation Intel® CoreTM i3-10110U.

بإمكانكم اقتناء هذا الحاسوب المميز خلال هذا الموسم بسعر يبدأ من 497 دينارًا، وستحصلون على هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر وميزان HUAWEI Scale 3 الرائع.

HUAWEI FreeBuds 4… راحة طوال اليوم

ترتقي سماعة HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة بتصميم Open-fit مع تقنية إلغاء الضجيج النشطة، إلى آفاق جديدة؛ إذ إنها تتضمن تقنية مطابقة مثالية جديدة تمامًا تتكيف مع شكل الأذن لضمان تجربة صوتية غامرة بشكل أكبر بجودة صوت الاستوديو.

وعلاوة على ذلك، تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 متوافقة مع نظامي “أندرويد Android”، و”آي أو إس iOS”، مما يعني أنه يمكنكم استخدامها مع الأجهزة الأخرى وليس فقط أجهزة هواوي. ويمكنكم أيضًا تحميل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو التحكم بالمزايا المختلفة مثل، اكتشاف الارتداء، والتحكم السريع، والتحكم في خاصية إلغاء الضجيج النشطة، وإدارة الجهاز، وغير ذلك الكثير.

تمنح هذه السماعات الرائعة الطلبة جودة صوت الاستوديو في جميع الأوقات، وتسهم في التخلص من الضوضاء المحيطة بهم، بما يساعدهم في التركيز على دراستهم بشكل أفضل. ويتيح تصميم Open-fit بقاء ضغط الهواء متوازنًا مع ضمان استمرار سماع الأصوات المحيطة المهمة لتوفير تجربة ارتداء أكثر أمانًا وراحة، حتى بعد قضاء ساعات طويلة من الاستخدام.

لا تترددوا بحجز نسختكم من هذه السماعات الرائعة خلال موسم العودة إلى المدارس؛ إذ تتوفر للطلب المسبق خلال الفترة ما بين 24 – 29 آب الجاري بسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات.

ولن تتوقف عروض هواوي المميزة عند هذا الحد؛ فهي تضم مجموعة واسعة من أبرز المنتجات الشهيرة مثل الجهازيْن اللوحييْن10 HUAWEI MatePad T، وHUAWEI MatePad T 10s، اللذين يتوفران خلال هذه الفترة بسعر يبدأ من 110 دنانير، مع هدية مجانية عبارة عن سوار HUAWEI Band 4e. وكذلك يمكنكم اقتناء سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بسعر 84 دينارًا، وستحصلون على سوار HUAWEI Band 4e كهدية مجانية.

ولعشاق الأساور والساعات الذكية، تقدم لكم هواوي خلال موسم العودة إلى المدارس أحدث أساورها الذكية؛ HUAWEI Band 6 بسعر 49 دينارًا مع مجموعة من الهدايا المجانية المميزة. وبإمكانكم اقتناء ساعتي HUAWEI WATCH FIT، و HUAWEI WATCH FIT ELEGANTبسعر يبدأ من 83 دينارًا مع مجموعة من الهدايا المجانية المميزة. أما ساعتي HUAWEI WATCH GT 2، وHUAWEI WATCH GT 2 Pro، فتتوفران بسعر يبدأ من 128 دينارًا، وستحصلون عند اقتناء أيّ منهما على مجموعة من الهدايا المجانية المميزة.

لا تفوتوا عروض موسم العودة إلى المدارس التي ستبدأ اعتبارًا من يوم 23 آب ولغاية 9 أيلول 2021؛ حيث يمكنكم اقتناء منتجاتكم وأجهزتكم المفضلة عبر متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني:https://huaweieshop.jo/ar ، أو عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.