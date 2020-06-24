عروض ومفاجآت مميزة بانتظارك خلال أسبوع صيف هواوي

عوّدتنا هواوي على المفاجآت، وصيفنا سيكون أكثر تميزًا مع العروض الجديدة التي تقدمها لنا على مجموعة من هواتفها الأكثر جذبًا والأعلى مستوى، لتتيح للعملاء فرصة اقتناء أجهزة مميزة بأدائها وتصميمها وفئاتها بسعر أقل من المعتاد، كل ذلك خلال أسبوع صيف هواوي!

أول عرض في هذا الأسبوع يشمل ملك الهواتف الذكية: Huawei P40 Pro، فبلا شك، هذا الجهاز هو واحد من الهواتف الأكثر روعة في السوق. إذ يتمتع بأربع كاميرات خلفية؛ هي كاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل؛ تتمتع بزاوية عريضة، وعدسة واسعة قياسf/1.9 ، وآلية OIS، إلى جانب كاميرا سينمائية دقة 40 ميجابكسل بزاوية عريضة جدًا وعدسة واسعة قياس f/1.8، وكاميرا مقرّبة SuperSensing بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة قياس f/3.4وآلية OIS، بالإضافة إلى كاميرا Depth Sensing ثلاثية الأبعاد. ويعزز هذا الأداء المذهل للتصوير في الهاتف كاميرا السيلفي الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل وعدسة واسعة قياس f/2.2 وكاميرا عمق. وتتمتع الكاميرا بوضع التركيز التلقائي: وضع التركيز التلقائي لتسجيل الفيديو، كما تدعم تسجيل الفيديوهات بدقة 4K (3840 x 2160 بكسل) 60 إطار/ثانية. ويضم Huawei P40 Pro مساحة واسعة لاستخدامات متعددة، إذ تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجابايت، وسعة ذاكرة القراءة فقط(ROM) 256 جيجابايت، إلى جانب بطارية كبيرة 4200 ميللي أمبير، ويعلو ذلك كله، التصميم الجذاب للجهاز.

خلال أسبوع صيف هواوي، يعرض Huawei P40 Pro بـسعر 699 دينارًا بدلًا من سعره الأصلي 739 دينارًا، مع هدية قيّمة؛ سماعات FreeBuds 3 وصيانة مجانية للشاشة لستة أشهر.

أما العرض الثاني خلال أسبوع صيف هواوي، فيشمل هاتف Huawei P40 الرائع. يتمتع الجهاز بثلاث كاميرات خلفية، هي: كاميرا Ultra Vision دقة 50 ميجابكسل بزاوية عريضة وعدسة قياس f/1.9، وكاميرا 16 ميجابكسل بزاوية عريضة جدًا وعدسة قياس f/2.2، وكاميرا مقرّبة بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة واسعة قياس f/2.4 وآلية OIS، إلى جانب كاميرا سيلفي أمامية دقة 32 ميجابكسل بعدسة واسعة قياس f/2.0 ومدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتدعم هذه المنظومة تصوير الفيديوهات بدقة 4K (3840 x 2160 بكسل) 60 إطارًا/الثانية. ويتمتع هاتف Huawei P40 ببطارية كبيرة 3800 ميللي أمبير، ومعالج Huawei Kirin 990، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة 128 جيجابايت.

خلال أسبوع صيف هواوي المميز، يتوفر هاتف Huawei P40 بسعر 499 بدلًا من سعره الأصلي 569، مع سماعات FreeBuds Lite هدية وصيانة مجانية للشاشة لستة أشهر.

العرض الثالث في أسبوع صيف هواوي سيكون على الهاتف الذي حقق رواجًا كبيرًا بين محبي هواوي: Huawei Mate 30 Pro. يضم الهاتف كاميرا رباعية خلفية، تتكون من كاميرا سينمائية SuperSensing دقة 40 ميجابكسل بعدسة واسعة قياس f/1.8، إلى جانب كاميرا دقة 40 ميجابكسل SuperSensing بعدسة قياس f/1.6 وآلية OIS، وكاميرا مقرّبة 8 ميجابكسل بعدسة قياس f/2.4 وآلية OIS، بالإضافة إلى كاميرا استشعار العمق ثلاثي الأبعاد. وتأتي الكاميرا الأمامية كعنصر مكمّل لهذه المزايا التصويرية، إذ تبلغ دقتها 32 ميجابكسل بعدسة قياس f/2.0 وكاميرا استشعار العمق ثلاثي الأبعاد. ويأتي هاتف Mate 30 Pro Huawei مزودًا ببطارية كبيرة 4500 ميللي أمبير، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة 256 جيجابايت.

ووسط هذه العروض المميزة، يتاح هاتف Huawei Mate 30 Pro بسعر 649 دينارًا بدلًا من 699 دينارًا مع سمّاعات FreeBuds 3 كهدية.

أما العرض الرابع من هواوي، فيشمل الهاتف المحبوب للغاية: Huawei nova 5T. يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رباعية معززة بالذكاء الاصطناعي، تشمل كاميرا بدقة 48 ميجابكسل بعدسة قياس f/1.8 وتركيز تلقائي، وكاميرا دقة 16 ميجابكسل بعدسة قياسf/2.2 وخاصية التركيز الثابت، وكاميرا 2 ميجابكسل بعدسة قياس f/2.4 وتركيز ثابت، وأخرى دقة 2 ميجابكسل بعدسة قياس f/2.4 وتركيز ثابت. ويدعم هذه المنظومة كاميرا السيلفي الأمامية دقة 32 ميجابكسل بعدسة قياسها f/2.0. ويضم الجهاز بطارية 3750 ميللي أمبير، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة 128 جيجابايت، ومعالج هواوي Kirin 980 القوي. يتاح جهاز Huawei nova 5Tخلال أسبوع صيف هواوي بسعر 269 دينارًا بدلًا من 290 دينارًا.

تستمر هذه العروض من 22 وحتى 28 حزيران الجاري، فلا تضيّع الفرصة لشراء الجهاز الذي تحبه بسعر أقل. هذه العروض متاحة في جميع المتاجر التي تقدم منتجات هواوي، كما يمكنك طلبها عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo.

وإلى جانب هذه العروض المذهلة، لا تنسَ أنه لا يزال بإمكانك شراء مجموعة من منتجات هواوي الجديدة كليًا والمتاحة بأسعار مميزة، كهاتف Huawei Y8p المتاح بسعر 177 دينارًا، وهاتف Huawei Y6p بسعر 106 دينارًا، فضلًا عن تابلت Huawei Matepad T8 الجديد، المتاح بنسختين: الأولى تدعم شبكات الواي فاي بسعر 85 ديناراً، والثانية تدعم شبكات 4G بسعر 104 دينارًا.