عروض ومناقشة أفلام في”أسبوع فيلم المرأة” بكلية الخوارزمي

عمان- بدأت الأمس الاثنين، فعاليات عروض للأفلام، الخاصة بـ “أسبوع فيلم المرأة”، في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية (KUTC)، واستضافت الخوارزمي حلقة نقاشية عن النساء المبادرات في عالم الإخراج والانتاج التلفزيوني، ادارته المديرة الفنية لأسبوع فيلم المرأة غادة سابا، وقدمته رئيسة المعهد السويدي للأفلام، لطلبة الكلية الجامعية.

من جهته رحب نائب رئيس هيئة المديرين المدير العالم للكلية الجامعية المهندس سلطان القدومي، بالضيوف والحضور من الطلبة، معربا عن استعداد الكلية الجامعية، لتقديم مختلف أشكال الدعم للطلبة والمجتمع المحلي.

ويتيح أسبوع فيلم المرأة، منذ إطلاقه عام 2012، فرصة فريدة من نوعها للمجتمع الاردني للاطلاع والتأمل في قضايا المرأة من خلال عمل صانعي الافلام المحليين و الدوليين.

واشتمل “أسبوع فيلم المرأة” تقديم 18 أفلام من مختلف أنحاء العالم تروي قصصا عن نساء حقيقيات وأخرى روائية، يبحثن عن مكانهن في الحياة ويسعين لتحقيق ذاتهن، ويركضن خلف أحلامهن.

يشار الى ان العروض التي تم عرضها على مسرح الكلية الجامعية لطلبة الكلية هي: «قواطع اللسان» للمخرج سولفيج ميليكيراين، «ما تبقى من لاشيء» للمخرجة أنتونيتا دي ليلو»، وفيلم ثورة «هوبي هورس» للمخرج سيلما فينهونن.