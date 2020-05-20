عريقات: القرار الفلسطيني بشأن العلاقة مع اسرائيل وأميركا دخل حيز التنفيذ

رام الله -أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار القيادة الفلسطينية بأن تكون في حل من التزاماتها مع الحكومة الاسرائيلية والادارة الاميركية دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بمجرد انتهاء خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس واعلانه عن القرار.

وقال عريقات في بيان اليوم الاربعاء، إن اسرائيل لم تتنكر فقط للمفهوم الاساسي لاتفاق اوسلو الذي يقوم على اساس أن هدف عملية السلام تنفيذ قرارات 242 و 338 ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، بل ألغت الاتفاقية ولم تلتزم بتعهداتها.

وأضاف أننا شعب تحت الاحتلال وشخصيتنا القانونية حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 كدولة فلسطينية في الامم المتحدة”، مشيرا إلى ما جاء في خطاب الرئيس بأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وأن على اسرائيل تحمل مسؤولياتها كافة وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. –(بترا)