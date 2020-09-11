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عريقات: حمى الله الأردن

منذ ساعتين
صائب عريقات-(أرشيفية)
صائب عريقات-(أرشيفية)

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عمان- الغد- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر اليوم الجمعة: “حمى الله الاردن الشقيق، وجعله دائما بلدا آمنا مستقرا زاخرا عامرا، وحمى الله جلالة الملك عبدالله ابن الحسين، وصيا هاشميا على المقدسات المسيحية والاسلامية فى عاصمة دولة فلسطين القدس، ومدافعا عن قضايا العرب والمسلمين”.

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