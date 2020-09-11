عريقات: حمى الله الأردن

عمان- الغد- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر اليوم الجمعة: “حمى الله الاردن الشقيق، وجعله دائما بلدا آمنا مستقرا زاخرا عامرا، وحمى الله جلالة الملك عبدالله ابن الحسين، وصيا هاشميا على المقدسات المسيحية والاسلامية فى عاصمة دولة فلسطين القدس، ومدافعا عن قضايا العرب والمسلمين”.

حمى الله الاردن الشقيق ، وجعله دائما بلدا امنا مستقرا زاخرا عامرا ، وحمى الله جلالة الملك عبدالله ابن الحسين ، وصيا هاشميا على المقدسات المسيحية والاسلامية فى عاصمة دولة فلسطين القدس ، ومدافعا عن قضايا العرب والمسلمين. https://t.co/H5k3IEBKEU — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 11, 2020