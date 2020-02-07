عريقات لكوشنير: من يريد السلام لايتبنى المخططات الاستعمارية

رام الله- أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الذي يطرح مشاريع وخطط للضم ونظام التمييز العنصري وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف في المنطقة.

وقال عريقات في بيان اليوم الجمعة، ردا على تصريحات مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير بتحميل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية ما أسماه أعمال العنف الأخيرة، ان الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشكل كامل، فيما يتبنى كوشنير نظام التمييز العنصري والمستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. –(بترا)