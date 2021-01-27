عزايزة: الوحدات قوي في مكانه الطبيعي بين أقوياء آسيا

عمان-الغد- قال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات العين وجيه عزايزة: الوحدات في مكانه الطبيعي بينهم أقوياء آسيا، بحسب القرعة التي جرت اليوم، وجاء فيها الى جانب السد القطري والنصر السعودي والفائز من مباراة العين الإماراتي وفولاذ خرسان الإيراني، في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وأضاف عزايزة: نرفض ما تناقلته مواقع إخبارية وأراء عبر منصات التواصل الإجتماعي، بالتقليل من شأن فريق الوحدات ووصفه بأنه وقع في مجموعة الأقوياء وما إلى ذلك، فالوحدات فريق كبير بإسمه وتاريخه وانجازاته وجماهيره العريضة، وفريق الوحدات يظهر كممثل للكرة الأردنية في المحفل التنافسي دوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق، وبعد ان هيمن على سدة الألقاب المحلية، واسترد لقب الدوري بأرقام قياسية شهد لها الداني والقاصي، وتقدم بطلا الى البطولة الأقوى على صعيد الأندية الآسيوية -دوري أبطال آسيا- لذا فالوحدات قوي، ويظهر المنافس القوي الى جانب فرق الأندية الأقوى على مستوى القارة الصفراء.

وزاد عزايزة: الوحدات قادر على فعل الكثير، والمضي بعيدا في هذه البطولة القارية، ولا تقاس قوة المنافسين بالقوة المالية للاندية ولاعبيها، ولكن هناك عوامل اساسية يتصف فيها الكوادر الإدارية والفنية ولاعبي فريق الوحدات، من حيث الانتماء والوفاء لإسم وقميص وشعار نادي الوحدات بشكل خاص، وحمل لواء الكرة الأردنية بشكل عام، بالعزيمة والإصرار والتحدي في هذه البطولة القارية، والهيئة الإدارية لنادي الوحدات لن تدخر جهدا في دعم الفريق، وتوفير كافة اسباب الاستعداد المثالي، سواء لمسابقات الموسم المحلي الجديد بحثا عن الألقاب، وكذلك للمشاركة الآسيوية للظهور المشرف لبطل وممثل الكرة الأردنية، وهو ما وعدت به إدارة و”فنية” نشاط الكرة، والجهاز الفني للفريق بالدعم الكبير من جميع النواحي، وبالتأكيد لدى الهيئة الإدارية خططها لتعزيز الجانب المالي، خاصة واننا في نادي الوحدات نملك الموارد البشرية –الكوادر الإدارية والفنية والطبي ولاعبي فريق الكرة، ونراهن بأن يكون فريق الوحدات “فرس الرهان” و”الحصان الأسود” في دوري ابطال آسيا 2021.