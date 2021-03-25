عزايزة: لمسنا اهتماماً أميركياً بتطوير منظومة النقل بالأردن

عمان- الغد- بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة خلال استقباله السفير الأمريكي هنري ووستر المعتمد لدى البلاط الملكي الهاشمي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل بكافـه انماطه (بري ، بحري ، جوي وسككي ) .

وتطرق وزير النقل خلال اللقاء لجملة المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها ضمن خططها والتي من شانها رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه اشاد السفير هنري ووستر بالعلاقات الامريكية الاردنية المتميزة وبدور الوزارة الذي تلعبه لتحسين خدمات النقل مركزا على ضرورة الاستمرار والتعاون مع الوزارة للمساعدة في تطوير منظومة النقل بالمملكة لتلبية الاحتياجات ومواكبة اخر التطورات في هذا المجال.