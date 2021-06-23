عزايزة يدعو لبناء منظومة نقل تلبي احتياجات المواطنين

عمان- أكد وزير النقل وجيه عزايزة، أهمية بناء منظومة نقل تلبي احتياجات المواطنين وترتبط بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتكون محددة بإطار مالي وزمني.

وقال الوزير في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إن هناك تحديات محلية وخارجية في هذا المجال، مؤكدا ضرورة بناء استراتيجية نقل وطنية تستشرف التطور السريع في مجالات النقل دوليًّا وإقليميا تترجم الأهداف المنشودة.

وأشار إلى المنهجية الواجب اتباعها لحل مشكلات القطاع والنهوض به، وهيكل اللجنة التوجيهية لتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل وخطة عملها، وهيكل اللجنة القطاعية لتحديث الاستراتيجية وخطة عملها، التي ستنبثق من خلال اللجنة التوجيهية.

واضاف، ان الوزارة تولي مشاريعها التي تمس الحياة اليومية للأفراد في قطاع النقل أولوية قصوى.-(بترا)