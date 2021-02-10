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عزايزة يهاتف شفيع والوحدات يستعد لتكريم “حوت آسيا”

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أجرى رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات العين وجيه عزايزة اتصالا هاتفيا مع لاعب الوحدات والمنتخب الوطني السابق عامر شفيع المتواجد مع بعثة النشامى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد العزايزة لشفيع أن نادي الوحدات سيقوم بتكريمه بعد عودته الى عمان تقديرا لعطاءه مع المنتخب الوطني ونادي الوحدات والانجازات التي حققها الحارس الدولي المخضرم.

وشكر شفيع عزايزة على هذا الاتصال واهتمام النادي في لاعبيه السابقين، مشيرا في الوقت ذاته انه لن ينسى الأيام الرائعة التي قضاها في نادي الوحدات، ولن ينسى جماهيره الوفية التي لها فضل كبير عليه.

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