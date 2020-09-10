عزل بلدة سويمة وأجزاء من بلدة الكرامة اعتبارا من صباح الجمعة

عمان-الغد- قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتّوريد خلال اجتماعها الذي عُقِد مساء اليوم الخميس، وبناءً على توصية خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عزل بلدة سويمة / شرقيّ طريق البحر الميّت بالكامل، والمنطقة المحيطة بالمباني المعزولة في بلدة الكرامة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة الموافق 11/9/2020م، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء تزايد حالات الإصابة، وبهدف حماية المواطنين والحيلولة دون تفشّي العدوى بينهم،.

وستقوم خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بتحديد المنطقة المراد عزلها في بلدة الكرامة، وفقاً لمواقع انتشار الإصابات، وسيتمّ نشر الخرائط التوضيحيّة لمناطق العزل في وقت لاحق.

كما شمل القرار فرض حظر التجوّل في بلدتيّ سويمة والكرامة بشكل كامل، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق الأسواق الشعبية، والمدارس، ومناطق التجمّعات، والمساجد.

وستقوم وزارة الصحّة بتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي في البلدتين، والتوسع بإجراء الفحوصات، وتسريع استخراج نتائجها.