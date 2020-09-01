عزل بناية في جرش ثبت إصابة أحد قاطنيها بكورونا

جرش- قال محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود إنه جرى مساء اليوم الثلاثاء عزل بناية في مدينة جرش، أعلن عن إصابة أحد قاطنيها بفيروس كورونا المستجد في الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.

بدوره، قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة جرش، الدكتور محمد الطحان، لـ (بترا)، إن فريق الاستقصاء الوبائي توجه إلى البناية التي يقيم فيها المصاب لأخذ عينات من المخالطين له من الدرجة الأولى والثانية، مضيفاً أن المصاب بفيروس كورونا مخالط لإحدى المصابات بالفيروس. -(بترا)