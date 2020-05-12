عزل تجمع سكني في منطقة تابعة لمنشية بني حسن بالمفرق بعد إصابتين بكورونا

حسين الزيود

المفرق – قال محافظ المفرق ياسر العدوان، إنه تم عزل التجمع السكني الذي ظهرت فيه إصابتان بفيروس كورونا في دير ورق التابعة لبلدية منشية بني حسن، ضمن قضاء المنشية بهدف تنفيذ عملية سحب عينات طبية في مكان العزل.

ويبعد تجمع دير ورق بمسافة قرابة 2 كم عن منطقة الخناصري التي ظهرت فيها عدة إصابات بفيروس كورونا.

وأشار العدوان، إلى أن قرار العزل في منطقة دير ورق يهدف إلى تسهيل عمل فرق التقصي الوبائي وبما يمكنهم من جمع عينات بشكل سريع وميسر قادر على منع انتشار المرض.

وقال رئيس بلدية منشية بني حسن، محمد عبدالكريم شديفات، إن تجمع دير ورق يتبع بلدية المنشية، ويقطنه زهاء 2500 نسمة، منوها إلى أن قرار العزل شمل مكانا واحدا بحسب حالتي الإصابة بالفيروس.

ولفت شديفات، إلى أن البلدية جاهزة لتقديم كافة ما يطلب منها من حيث توزيع المواد التموينية وغير ذلك حال طلب منها.