عزل جزء من حي الربوة في ماركا ابتداء من صباح غد الأربعاء

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن اللجنة الوزارية لاستدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد قررت اليوم، بناء على توصية خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عزل جزء من حي الربوة في لواء ماركا ابتداء من الساعة السادسة صباحا يوم غد الأربعاء 2 أيلول وإلى حين تحسن الحالة الوبائية فيه.

وتم تحديد منطقة العزل ضمن حي الربوة بناء على المنظومة المعلوماتية التي يديمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والمستندة لنظام خرائط جغرافية معلوماتية تفاعلية GIS، والذي يثبت عليه إلكترونيا مواقع حالات الإصابة في جميع مناطق المملكة على مستوى الأبنية.

وتوضح الخارطة المرفقة، والصادرة وفقا لنظام الخرائط الجغرافية المعلوماتية التفاعلية GIS لدى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مناطق تنفيذ العزل ضمن حي الربوة، حيث سينفذ العزل في الجزء الشمالي من الحي الذي تتركز فيه الإصابات (إلى الأعلى من الجزء المعلم بخط العزل المشار له باللون الأزرق وضمن حدود الحي).

وبيّن العضايلة أنه خلال مدة عزل الجزء المشار إليه من حي الربوة سيتم إيقاف نشاطات ومرافق لغايات احترازية، تشمل المدارس الحكومية والخاصة والمرافق التعليمية، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات والأسواق الشعبية والمساجد والكنائس.

وأضاف العضايلة أنه ستستمر عملية عزل البنايات التي سجلت فيها إصابات بالإضافة إلى عزل جزء من الحي، بهدف منع تفشي الإصابات في المنطقة المعزولة، وستمنع حركة السيارات داخل المنطقة المعزولة فيما ستسمح حركة المواطنين سيرا على الأقدام. وستكون ساعات الحظر داخل المنطقة المعزولة كباقي مناطق المملكة (من الساعة العاشرة ليلا للمنشآت ومن الحادية عشرة ليلا للأفراد وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي). وسيتم تكثيف عمل فرق التقصي الوبائي في المنطقة.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ العزل بطريقة تراعي تأمين احتياجات المواطنين في المنطقة المعزولة من حيث سلاسل التوريد. وبالنسبة لموظفي القطاعين العام والخاص القاطنين في المنطقة المعزولة، يمنع عليهم مغادرة منطقة العزل وينظم عملهم وفقاً للدليل الإرشادي الذي أقره مجلس الوزراء والبلاغ رقم (9) لسنة 2020 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6). كما يمنع على الموظفين العاملين في المنطقة المعزولة وغير القاطنين فيها الدخول إليها.

وستتابع خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الحالة الوبائية في المنطقة المعزولة لتحديد موعد رفع العزل.