عزل عمارتين بإسكان التطوير الحضري في الرصيفة بعد تسجيل إصابتين بكورونا

الزرقاء – قال محافظ الزرقاء حجازي عساف إنه تم عزل عمارتين اليوم الأربعاء في منطقة إسكان التطوير الحضري في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان فرق الاستقصاء الوبائي مستمرة في أخذ عينات من الأشخاص المخالطين والمجاورين للإصابتين وسيتم الإعلان عن النتائج حال ظهورها.

ودعا عساف المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية لمنع انتقال وانتشار العدوى، مشددا على أهمية استخدام تطبيق (أمان) بشكل دائم لتسهيل عملية الاستقصاء في حال مخالطة شخص مصاب.