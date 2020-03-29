عزل عمارتي “طلبة إربد” وجمع أكثر من 20 عينه من سكانهما

احمد التميمي

اربد – جمعت فرق الاستقصاء الوبائي في اربد اكثر من 20 عينه خلال مسح شامل لعمارتين سكنتين بعد ورود معلومات عن اصابة 11 شخصا كانوا مقيمن فيهما من الطلبة العرب موجودين حاليا في احد الدول العربية المجاورة، وفق مصادر طبية.

ومنعت القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي المواطنين من الاقتراب من العمارتين كاجراء احترازي حفاظا على سلامتهم.

وحسب المصادر ان العمارة كانوا يقطنوها طلبة عرب وغادروا الاردن بتاريخ 26 الشهر الجاري وهناك تم فحصهم ليتبين ان نتيجتهم كانت ايجابية واصابتهم بفيروس كورونا.

واشار الى ان لجنة الاستقصاء قامت باخذ العينات تمهيدا لفحصهم ومن المرجح ان تظهر نتائجهم.

ولفت الى ان العمارتين تم تعقيمها بشكل كامل من قبل بلدية اربد وتم تعقيم المحال التجارية المجاورة للعمارتين.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر اشار خلال الموجز اليومي الى ان 11 طالب سافروا إلى إحدى الدول القريبة منا وتبين إصابتهم بكورونا، حيث كانوا يدرسون في محافظة إربد، ولا نعرف إن كانوا قد أصيبوا في المملكة أما لا.

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