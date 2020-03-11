عزل لاعبين من آرسنال يؤجّل مباراته مع مانشستر سيتي

لندن – أعلن نادي أرسنال عن إرجاء مباراته التي كانت مقررة مع مضيفه مانشستر سيتي الأربعاء ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعد وضع عدد من لاعبيه في الحجر الصحي المنزلي على خلفية احتكاكهم مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني، الذي أعلن الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصبحت هذه المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز تتأثر بانتشار فيروس “كوفيد-19” الذي دفع الى إرجاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم أو إقامة المنافسات من دون جمهور.

وقال النادي اللندني أن لاعبين وأربعة موظفين يخضعون للحجر المنزلي بعد احتكاكهم مع مالك أولمبياكوس فانغيليس ماريناكيس على هامش مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” أواخر شباط/فبراير.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

وجاء في بيان أرسنال: “نحن نتّبع ارشادات الحكومة التي توصي بأن يخضع كل شخص اقترب من شخص مصاب بالفيروس لحجر منزلي لمدة 14 يوما منذ لقائهما الأخير، ونتيجة لذلك، اللاعبون غير متاحين لمباراة الليلة ضد مانشتسر سيتي، وقررت رابطة الدوري الانجليزي تأجيل المباراة”.

وودع أرسنال دور الـ32 لمسابقة “يوروبا ليغ” في 27 شباط/فبراير، بخسارته على أرضه إيابا أمام أولمبياكوس 1-2، بعد فوزه ذهابا 1-0.

وأوضح أرسنال أن اللاعبين والموظفين الذين التقوا ماريناكيس بعد المباراة على ملعب الامارات في لندن، سيعاودون العمل والتمارين يوم الجمعة قبل رحلة السبت الى برايتون.

وتابع أرسنال في بيانه “النصيحة الطبية التي تلقيناها تفيد أن خطر إصابتهم لكوفيد-19 ضئيل جدا”، ووضعت رابطة الدوري الإنكليزي إرجاء هذه المباراة في إطار “احترازي”، مشيرة في الوقت الراهن الى عدم التخطيط لتأجيل مباريات أخرى.

وكان من المقرر اقامة المباراة المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين في 29 شباط/فبرار الا انها أرجئت لانشغال مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة المحلية التي حقق لقبها على حساب استون فيلا (2-1). (أ ف ب)