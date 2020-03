عزل لاعبين من آرسنال يؤجّل مباراته مع مانشستر سيتي

لندن – أعلن نادي أرسنال عن إرجاء مباراته التي كانت مقررة مع مضيفه مانشستر سيتي الأربعاء ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعد وضع عدد من لاعبيه في الحجر الصحي المنزلي على خلفية احتكاكهم مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني، الذي أعلن الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصبحت هذه المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز تتأثر بانتشار فيروس “كوفيد-19” الذي دفع الى إرجاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم أو إقامة المنافسات من دون جمهور.

وقال النادي اللندني أن لاعبين وأربعة موظفين يخضعون للحجر المنزلي بعد احتكاكهم مع مالك أولمبياكوس فانغيليس ماريناكيس على هامش مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” أواخر شباط/فبراير.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020