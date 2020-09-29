آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عزل مخيم البقعة وجزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة

منذ 3 ساعات
صورة لعزل منطقة - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الثلاثاء عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الخميس الموافق للأوّل من تشرين الأوّل المقبل ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.
وسيتمّ لاحقاً النظر في إمكانيّة تمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل في المنطقتين، في ضوء الحالة الوبائيّة.
وتمّ تفويض محافظ البلقاء ومحافظ الزرقاء باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقتين. -(بترا)

مقالات ذات صلة

إصابتان بكورونا في مختبرات الصحة المركزية

منذ 7 دقائق

المناطق المعزولة في الزرقاء.. تعرفوا عليها

منذ 60 دقيقة

إصابتان بكورونا تغلق مدرسة في عجلون

منذ ساعة واحدة

“التعليم العالي”: إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع الطلبة والإجابة على استفساراتهم

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
42 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock