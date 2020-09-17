عزل منزلين بقضاء العارضة بعد تسجيل إصابتين بكورونا

البلقاء– قال محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا إنه تم عزل منزلين جديدين في قضاء العارضة التابع لمحافظة البلقاء مساء أمس الأربعاء، بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا .
وأضاف لوكالة الأنباء الاردنية(بترا)، إن أحد الإصابتين كان قد خالط أحد المخالطين لمصاب في وقت سابق، والاخرى لعامل في احدى القطاعات الطبية .
مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات العزل ونقل الاصابتين لمنطقة الحجر في البحر الميت.
بترا
البلقاء– قال محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا إنه تم عزل منزلين جديدين في قضاء العارضة التابع لمحافظة البلقاء مساء أمس الأربعاء، بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا .