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عزل منزلين بقضاء العارضة بعد تسجيل إصابتين بكورونا

منذ 21 دقيقة
صورة لعزل منطقة - أرشيفية

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البلقاء– قال محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا إنه تم عزل منزلين جديدين في قضاء العارضة التابع لمحافظة البلقاء مساء أمس الأربعاء، بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا .
وأضاف لوكالة الأنباء الاردنية(بترا)، إن أحد الإصابتين كان قد خالط أحد المخالطين لمصاب في وقت سابق، والاخرى لعامل في احدى القطاعات الطبية .
مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات العزل ونقل الاصابتين لمنطقة الحجر في البحر الميت.
بترا

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