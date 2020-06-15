عزل منزلين في حوارة بعد تسجيل إصابة بكورونا

إربد- قرر محافظ إربد، رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة خلية ازمة فيروس كورونا في المحافظة عزل منزلين في بلدة حوارة شرق اربد بعد تسجيل اصابة بالفيروس لشخص من ابناء البلدة، ويعمل موظفا في دائرة اراضي لواء الرمثا، وهي من الحالات التي تم الاعلان عنها اليوم الاثنين في الموجز الصحفي لوزير الصحة الدكتور سعد جابر.

وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المنزلين اللذين تم عزلهما، احدهما للموظف المصاب، والآخر لوالدته وأشقائه.

من جهة أخرى، أشار العتوم الى أنه تم رفع العزل عن ثلاثة منازل في بلدة الكريمة بلواء الاغوار الشمالية اليوم بعد انقضاء 15يوما من تاريخ ظهور اخر اصابة بالبلدة.

بترا