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عزل منزل في جرش بعد ثبوت إصابة 3 من قاطنيه بكورونا

منذ ساعة واحدة
رفع العزل عن قرية فاع غدا - تعبيرية

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جرش – قرر محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود، عزل منزل في جرش، اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت إصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا، كا قد أعلن عنها في الموجز الصحفي الخاص بمستجدات الفيروس في المملكة.
وقال أبو قاعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على تحديد مصدر العدوى، وستقوم بأخذ عينات لمخالطي المصابين، وأخرى عشوائية لسكان الحي، لافتاً إلى أنه سيتم تعقيم المنزل والمنازل المجاورة وقائياً لضمان عدم انتشار الفيروس.–(بترا)

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