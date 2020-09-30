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عزل منطقة البتراوي يوم غد الخميس

منذ ساعتين
صورة لعزل منطقة - أرشيفية

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الزرقاء- قال نائب محافظ الزرقاء الدكتور فراس الفاعوري، إن الأجهزة الأمنية ستقوم بعزل منطقة البتراوي بشكل كامل لمدة أسبوع من خلال إغلاق جميع المداخل والمخارج للمنطقة اعتباراً من السادسة من صباح يوم غد الخميس.
وبين الفاعوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه لن يتم السماح لأحد من سكان المنطقة المعزولة بالخروج إلا في الحالات الطارئة مثل غسيل الكلى والولادة ، حيث سيكون اليوم الأربعاء متاحاً أمام مواطني المنطقة لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية وغيرها.
وأشار إلى ان الأجهزة المعنية ستضمن تأمين المنطقة، طيلة فترة العزل، بسلاسل التوريد من الماء والغاز وغيرها، مؤكداً ان العزل يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية الوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا.
بترا

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