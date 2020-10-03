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عزل منطقة عين الباشا وفرض حظر تجول شامل فيها

منذ 26 دقيقة
صورة لعزل منطقة - أرشيفية

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عمان- بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، اليوم السبت، عزل منطقة عين الباشا عن باقي مناطق محافظة البلقاء، وفرض حظر تجوّل شامل فيها، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الاثنين، ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.

وسيتمّ لاحقاً، النظر في الحاجة لتمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل في المنطقة، بحسب معطيات الحالة الوبائيّة فيها.

وتمّ تفويض اللجنة الأمنية برئاسة محافظ البلقاء باتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار عمل المنشآت الضرورية، وتنظيم قضاء سكان المنطقة لاحتياجاتهم الأساسية ضمن أوقات متفاوتة سيراً على الأقدام لتفادي الازدحام والحدِّ من المخالطة.
كما تم تفويض اللجنة أيضاً بتنظيم دخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقة. -(بترا)

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