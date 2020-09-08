عزل منطقة غور الصافي اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر

عمان- بناء على توصية اللجنة الوزاريّة لاستدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، وبالتنسيق مع خليّة أزمة كورونا، ونظراً لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ تقرّر عزل منطقة غور الصافي في محافظة الكرك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 8 أيلول الحالي وحتى إشعار آخر.

ويشمل القرار إغلاق دور العبادة، والأسواق الشعبية، والمدارس ومناطق التجمعات، وفرض حظر التجوّل اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، ولغاية الساعة السادسة صباحاً. –(بترا)