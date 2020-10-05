آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عزل وحظر شامل لمناطق في عمّان والمفرق وجرش.. تعرفوا عليها

منذ ساعتين
عناصر من قوات الجيش العربي -(الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، الإثنين، عزل مناطق في أحياء الصالحين والمقابلين وأم نوّارة في العاصمة عمّان، وبلدة بلعما في محافظة المفرق، وبلدة مرصع في محافظة جرش.
وأكدت اللحنة في بيان ، أنه سيتم فرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الأربعاء الموافق للسابع من تشرين الأوّل 2020 ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.
وأوضحت أن قرار العزل والحظر جاء بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أنه سيتمّ لاحقاً النظر في إمكانيّة تمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل في المناطق أعلاه، في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة فيها.
ولفت إلى أنه تمّ تفويض محافظي العاصمة والمفرق وجرش باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقة.

مقالات ذات صلة

إغلاق محلات بعمان

إغلاق 30 منشأة ومخالفة 77 مواطنا

منذ 32 دقيقة

تحويل 49 مدرسة لنظام التعليم عن بعد

منذ 45 دقيقة

توضيح من “الطب الشرعي” حول التعامل مع “المتوفين بكورونا”

منذ ساعة واحدة

الرزاز يؤكد أهمية استكمال مشروع تأهيل بركة البيبسي

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
36 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock