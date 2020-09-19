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عزل 10 بنايات في محافظة الزرقاء لظهور إصابات كورونا فيها

منذ 50 دقيقة
قوات امنية تراقب عزل إحدى العمارات -(أرشيفية)

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الزرقاء- قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان الأجهزة الأمنية المعنية قامت خلال الساعات الـ 24 الماضية بعزل عشر بنايات في محافظة الزرقاء بسبب ظهور إصابات فيروس كورونا المستجد فيها.

وبين عساف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان أربع بنايات تقع في منطقة الزرقاء الجديدة، وبناية في منطقة حي الزواهرة، وواحدة في منطقة السخنة، وبناية في منطقة جبل طارق، إضافة إلى ثلاث بنايات في منطقة الرصيفة .

وأضاف عساف ان فرق التقصي الوبائي باشرت اليوم بسحب العينات من المخالطين والمجاورين من أجل إخضاعها لفحص كورونا، داعيا المواطنين إلى التقيد بأوامر الدفاع والالتزام بالتعليمات الصحية الاحترازية وتنزيل تطبيق “أمان” لمنع انتشار كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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