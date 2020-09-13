الزرقاءالسلايدر الرئيسيمحافظات

عزل 14 بناية في الزرقاء

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الزرقاء- أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف، عن عزل 14 بناية في المحافظة لوجود إصابات بين ساكنيها.
وقال إن الأجهزة الأمنية عزلت خلال الساعات الـ24 الماضية 14 بناية تحوي إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن 13 بناية منها في منطقة الزرقاء الجديدة وواحدة في حي العراتفة بلواء الرصيفة، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي سحبت نحو 100 عينة من المخالطين والمجاورين للمصابين.

مقالات ذات صلة

عمان.. طعنه حتى الموت وأحرق شقته ليخفي الجريمة

منذ 34 دقيقة

الفنان الختوم يكشف تفاصيل اهتمام الملك واتصال العيسوي

منذ 56 دقيقة

3 إصابات بحادث تصادم في إربد (صور)

منذ ساعة واحدة
سجن - تعبيرية

توقيف مواطن أقام حفلا حضره 40 شخصاً في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
58 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock