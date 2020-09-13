عزل 14 بناية في الزرقاء

الزرقاء- أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف، عن عزل 14 بناية في المحافظة لوجود إصابات بين ساكنيها.

وقال إن الأجهزة الأمنية عزلت خلال الساعات الـ24 الماضية 14 بناية تحوي إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن 13 بناية منها في منطقة الزرقاء الجديدة وواحدة في حي العراتفة بلواء الرصيفة، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي سحبت نحو 100 عينة من المخالطين والمجاورين للمصابين.