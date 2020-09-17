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عزل 15 بناية في عمان

منذ دقيقتين

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عمان – قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، انه جرى اليوم الخميس، عزل 15 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال محافظ العاصمة ان البنايات تقع في مناطق شفا بدران وعرجان والدوار السابع ودير غبار والبيادر وأم نوارة والهاشمي الشمالي والقويسمة والوحدات والاشرفية والرابية ووادي عبدون والمدينة الرياضية اضافة الى بنايتين في أبو نصير.

وأكد الشهاب انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات. -(بترا)

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