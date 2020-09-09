عزل 3 أحياء بمنطقة سويمة بلواء الشونة الجنوبية

البلقاء – قال محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا، إنه تم عزل 3 أحياء ومنزلين منفصلين بمنطقة سويمة وإغلاق مسجد حمدي الانيس بلواء الشونة الجنوبية لوجود 17 إصابة بفيروس كورونا حيث تركزت الاصابات.

وأضاف الحجايا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم ايضا عزل منزل بلواء عين الباشا لوجود اصابة، بالاضافة لوجود اصابة في لواء دير علا، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات المصابة لمنطقة الحجر في البحر الميت، فيما تقوم فرق التقصي الوبائي بجمع العينات من المخالطين وأخرى عشوائية.