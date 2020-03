عزل 3 أفراد من فريقي فورمولا1 بسبب مخاوف كورونا

ملبورن – أعلن مسؤولون الأربعاء ان ثلاثة أفراد من فريقي هاس وماكلارين، المشاركَين في بطولة العالم للفورمولا واحد، باتوا في عزل طوعي على خلفية مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على هامش جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من البطولة التي تنطلق في نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح مسؤول في فريق هاس لوكالة (فرانس برس) ان: “عنصرين من الفريق ظهرت عليهما عوارض، وقد خضعا لفحص ووضعا نفسيهما في العزل الطوعي، كما يجب، في انتظار صدور النتائج”.

من جهته، أكد مسؤول في فريق ماكلارين “يمكننا ان نؤكد ان أحد أفراد الفريق بات في العزل الطوعي في الفندق كإجراء احترازي تماشيا مع سياستنا، بعدما ظهرت عليه عوارض مماثلة لفيروس كورونا المستجد”.

