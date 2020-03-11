عزل 3 أفراد من فريقي فورمولا1 بسبب مخاوف كورونا

ملبورن – أعلن مسؤولون الأربعاء ان ثلاثة أفراد من فريقي هاس وماكلارين، المشاركَين في بطولة العالم للفورمولا واحد، باتوا في عزل طوعي على خلفية مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على هامش جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من البطولة التي تنطلق في نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح مسؤول في فريق هاس لوكالة (فرانس برس) ان: “عنصرين من الفريق ظهرت عليهما عوارض، وقد خضعا لفحص ووضعا نفسيهما في العزل الطوعي، كما يجب، في انتظار صدور النتائج”.

من جهته، أكد مسؤول في فريق ماكلارين “يمكننا ان نؤكد ان أحد أفراد الفريق بات في العزل الطوعي في الفندق كإجراء احترازي تماشيا مع سياستنا، بعدما ظهرت عليه عوارض مماثلة لفيروس كورونا المستجد”.

Two Haas F1 team members self-isolate at Australian GP for virus tests #AFP https://t.co/KUJCJBNvBm

📸 David Gray pic.twitter.com/utcv7hUPXC — AFP Photo (@AFPphoto) March 11, 2020

وأضاف ان الفريق يتوقع الحصول على نتائج الفحص في الساعات المقبلة، لكنه “يعمل بحسب البرنامج المعتاد” في انتظار ذلك، وخضع الثلاثة للفحوص في حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن، والتي تستعد لاستضافة أول سباق لهذا الموسم يوم الأحد.

وسبق لمنظمي السباق الأسترالي ان أكدوا ان إقامته من دون جمهور على خلفية انتشار الفيروس، هو أمر غير وارد.

وأتى هذا الموقف بعد إعلان منظمي جائزة البحرين، المرحلة الثانية من البطولة، منع المشجعين من حضور التجارب والسباق على حلبة صخير، في ظل المخاوف من تفشي فيروس “كوفيد-19” الذي أثّر على العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، فدفع الى إلغاء بعضها أو إرجاء آخر، وإقامة الكثير من النشاطات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين.

لكن معنيين بالسباق والفرق في أستراليا، أكدوا الأربعاء انه لن يتم السماح للسائقين بالاختلاط المعتاد مع المشجعين لجهة أخذ التواقيع او التقاط الصور معهم. الى ذلك، انسحب سائقا رينو، الأسترالي دانيال ريكياردو والفرنسي استيبان أوكون، من المؤتمر الصحافي المقرر الأربعاء.

وأوضح مدير رينو سيريل أبيتبول في تصريحات للصحافيين “آمل في أن تتفهموا الأسباب التي تدفعنا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات”. (أ ف ب)