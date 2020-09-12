عزل 4 بنايات في الزرقاء

الزرقاء- أعلن محافظ الزرقاء حجازي عساف اليوم السبت، عن عزل أربعة مبان في مناطق حي الرشيد وحي الجندي بالرصيفة وضاحية المدينة المنورة والزرقاء الجديدة.

وقال عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن العزل جاء بعد تسجيل أربع إصابات أمس الجمعة في هذه المناطق.

وأشار إلى رفع العزل عن بناية في جبل طارق اليوم بعد انتهاء الحجر الصحي دون تسجيل إصابات فيها.

وأوضح أن فرق التقصي الوبائي سحبت 56 عينة لمخالطين في لواء الرصيفة وضاحية المدينة المنورة والزرقاء الجديدة.