عزل 4 مبان في محافظة الزرقاء

الزرقاء – قال محافظ الزرقاء، حجازي عساف، إن الأجهزة الأمنية قامت اليوم الثلاثاء بعزل أربعة مبان بسبب ظهور إصابات كورونا فيها لمخالطي إصابات سابقة.

وبين عساف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المباني التي تم عزلها تقع في مناطق حي معصوم والزرقاء الجديدة، وحي الرشيد ومخيم حطين، لافتاً إلى أن فرق التقصي الوبائي باشرت عملها بسحب العينات من المخالطين والمجاورين .