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عزل 9 بنايات في الزرقاء بعد تسجيل إصابات بكورونا

منذ 31 دقيقة
قوات امنية تراقب عزل إحدى العمارات -(أرشيفية)

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الزرقاء– قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء قامت بعزل 9 بنايات خلال 24 ساعة الماضية بسبب ظهور عدد من إصابات كورونا فيها .
وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه تم عزل بنايتين في منطقة الزرقاء الجديدة، وبنايتين في منطقة الهاشمية، وبنايتين في قضاء الظليل، وواحدة في منطقة حي معصوم ، وأخرى في جبل الأميرة رحمة، وبناية في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز “مدينة الشرق “.
بترا

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