عزل 9 بنايات في الزرقاء بعد تسجيل إصابات بكورونا

الزرقاء– قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء قامت بعزل 9 بنايات خلال 24 ساعة الماضية بسبب ظهور عدد من إصابات كورونا فيها .
وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه تم عزل بنايتين في منطقة الزرقاء الجديدة، وبنايتين في منطقة الهاشمية، وبنايتين في قضاء الظليل، وواحدة في منطقة حي معصوم ، وأخرى في جبل الأميرة رحمة، وبناية في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز “مدينة الشرق “.
بترا
الزرقاء– قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء قامت بعزل 9 بنايات خلال 24 ساعة الماضية بسبب ظهور عدد من إصابات كورونا فيها .