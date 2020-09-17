عزل 9 بنايات في الزرقاء بعد تسجيل إصابات بكورونا

الزرقاء– قال محافظ الزرقاء حجازي عساف ان الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء قامت بعزل 9 بنايات خلال 24 ساعة الماضية بسبب ظهور عدد من إصابات كورونا فيها .

وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه تم عزل بنايتين في منطقة الزرقاء الجديدة، وبنايتين في منطقة الهاشمية، وبنايتين في قضاء الظليل، وواحدة في منطقة حي معصوم ، وأخرى في جبل الأميرة رحمة، وبناية في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز “مدينة الشرق “.

بترا